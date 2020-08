Jak maká Alex Král. Kouč ukázal cvičení: Fyzicky na tom nemůže být líp

Záložník Spartaku Moskva, Alex Král, je jedním z nejzajímavějších českých talentů poslední doby. Aktuálně je to téměř rok, co vyměnil dres Slavie a odešel do ruského velkoklubu. A zpětně si své rozhodnutí nemůže vynachválit.

„V kádru máme jen dva třicátníky, z toho jeden je náhradní brankář. Zbytek jsou kluci pod 27 let a k tomu 33letý kouč. Spartak se prezentuje náročným fotbalem, což mi vyhovuje. Během roku v Rusku jsem se určitě zlepšil,“ řekl Král v rozhovoru pro iSport.cz > > >

Druhý nejdražší odchod v historii ligy! Alex Král už patří Spartaku Moskva







Aby český talent obstál v zahraniční konkurenci, jsou pro něj kromě fotbalových tréninků klíčová i speciální pohybová cvičení, ve kterých spoléhá na svého českého kouče Petra Gažáka.

„Alexovi pomáhám už nějakých sedm let. Teď, co přestoupil do Ruska, je naše spolupráce o to intenzivnější. Kádr je sice mladý, ale i tak se tu setkává s o pět let staršími hráči, kteří mají větší svalovou hmotu. Alex je ale zvyklý na sobě neustále pracovat. Nechce ustrnout na místě, a proto pořád zvyšuje nároky na své tělo,“ říká Petr Gažák.

Kvůli velké vzdálenosti tréninky probíhají výhradně online. Kromě toho český reprezentant dostává také cvičební plány, které dodržuje v čase mezi fotbalovými tréninky.

„Když to čas dovolí, děláme video hovory, kde mu říkám, co má dělat. Kromě toho má ode mě také tři až čtyři cviky na zvyšování síly, které provádí, když je dostatečně odpočatý. Naše tréninky by mohly být intenzivnější, ale fotbal je číslo jedna. Pokud je unavený, není vhodné, aby dělal něco navíc. Zápasů je teď kvůli koronaviru dvojnásobně a Alex musí na hřišti podat stoprocentní výkon.“

Alex Král spolupracuje s kondičním trenérem od dob, kdy hrál ještě mládežnický fotbal za tým Slavie. Českého reprezentanta přivedl tehdy k Petru Gažákovi jeho otec.

„Alexův táta se ve sportu hodně orientuje. Věděl, že když bude dítě vykonávat neustále jeden a tentýž pohyb, mohou být některé méně používané svaly oslabené a zkrácené. To pak může vést až ke zranění. Začali jsme proto s Alexem trénovat, abychom něčemu takovému předešli a neohrozili jeho kariéru.“

Začali postupovat od těch nejzákladnějších cviků, jakými bylo správné dýchání do břicha až po velmi složité komplexní cviky, jejichž nácvik trval i několik měsíců. Díky snaze a zapálení nynějšího záložníka Spartaku Moskva bylo vše ale daleko jednodušší.

Trénink Alexe Krále pod vedením jeho kondičního trenéra Petra Gažáka

„Alex je opravdu poctivý svěřenec. Poté, co jsme odstranili svalovou dysbalanci, začali jsme zkoušet i opravdu složité cviky. Na zvyšování výkonu jsme například prováděli výskok ze země na gymnastický míč. Jde o velmi náročný prvek, který dělá problém i řadě profesionálů. Nácvik trval téměř půl roku, ale i díky poctivým domácím tréninkům dnes Alex i toto zvládá.“

Každodenní fotbalové tréninky, zápasy i individuální posilovací cvičení. Tělesná schránka českého reprezentanta toho musí zvládnout opravdu hodně. Podle jeho kondičního trenéra dělá záložník Spartaku Moskva v současné době maximum proto, aby se nadále zlepšoval.

„Alex je na tom po fyzické stránce velmi dobře. Vždy se dá jít ještě trochu dál, ale v rámci toho, co dokáže uregenerovat, myslím, že to v současné době nemůže být lepší. Dává tomu opravdu hodně. Vzhledem k jeho věku si myslím, že to v budoucnu půjde ještě hodně nahoru.“