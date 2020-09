Strach o Musu: po střetu brečel bolestí! Slavia ukázala díru v jeho noze

Petar Musa se na konci prvního poločasu řítil za šancí. Vystihl nepovedenou malou domů Michala Kadlece, ale těsně za vápnem se střetl s brankářem Vítem Nemravou. Oba šli do skluzu, slávista trefil míč, Nemrava soupeřovu nohu. Následovalo dlouhé ošetřování a do druhého poločasu už na hrotu Chorvata vystřídal Stanislav Tecl.

„Má v koleni díru a šrám až po kotník od kolíku, o půlce v kabině brečel bolestí. Pak se to uklidnilo, jel na vyšetření, doufám, že bude v pořádku,“ popsal krušné chvíle Jindřich Trpišovský.

Jeho slova potvrdil klub na sociálních sítích, kam zveřejnil fotku Musovy pochroumané nohy s výraznou stopou od kolíku a otvorem v kůži. „Pro mě je absolutně nepochopitelné, že to není odpískané ani jako faul, natož aby to bylo za kartu. Minulý týden jsem poslouchal, že když hráč trefí balon i stojnou nohu, že je to faul, tady trefili jen nohu. Ale samozřejmě to bylo nešťastné, šli tam oba stejně, ale náš hráč trefil balon,“ divil se trenér s narážkou na zápas Sparty se Zlínem minulý týden.

Jedním z úkolů do zápasu se Slováckem bylo nezranit se, to se na klíčovém postu hrotového útočníka nepovedlo. Musa dlouhodobě bojuje o místo se Stanislavem Teclem, teď Trpišovskému hrozí, že bude mít zúžený výběr na středeční klíčový zápas o Ligu mistrů s Midtjyllandem.

„Netroufám si odhadovat, jestli bude na odvetu. Z té srážky vyváznul až zázračně, když jsem viděl, jak se belhal do kabiny... První prognózy zatím vypadají, že je to vyloženě bolestivé a bude ho asi limitovat tržná rána, ale nemělo by jít o poškození kostí nebo vazů,“ věří Trpišovský.