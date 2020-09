ONLINE + VIDEO: Příbram - Sparta 1:1. Na trefu Juliše odpověděl Vávra

Fotbalisté Sparty hrají zápas 5. kola FORTUNA:LIGY na hřišti Příbrami. Domácí před týdnem museli kvůli nákaze koronavirem odložit duel se Slováckem a až v sobotu se rozhodlo o tom, že se uskuteční dnešní souboj proti Pražanům. Letenští v něm budou chtít potvrdit dobrý vstup do sezony a připsat si páté vítězství, kterým by udrželi zatím stoprocentní bilanci. Podaří se jim to, nebo budou Středočeši prvním celkem, který obere sparťany o body? VIDEA klíčových momentů a ONLINE přenos zápasu sledujte od 18 hodin na iSport.cz.