Hoftych po prohře: Že zvládneme ligu i Evropu, si mohl myslet jen blázen

Po Slavii a Plzni řízl do základní sestavy i třetí pohárový účastník Liberec, jenže velký risk odnesl na rozdíl od jmenovaných týmů ztrátou bodů. Slovan, který oproti čtvrtečnímu zápasu v Rumunsku postavil sedm nových hráčů, padl na hřišti Pardubic jasně 0:3.

„Udělali jsme hodně změn kvůli zápasu, který nás čeká, bylo tam hodně výkonů, na kterých bylo vidět, že kluci spolu nehrají, třeba stoperská dvojice hrála v tomto složení poprvé. Soupeř hrál hodně dobře, musím ho pochválit, má hodně šikovných kluků. Museli jsme k tomu přistoupit, protože režim bychom v plné palbě nezvládli,“ poznamenal věcně kouč Slovanu Pavel Hoftych.

V první půli hosté herně i pohybově vyhořeli a pustili Pardubice do dvougólového náskoku. Po přestávce se Liberec zvedl, největší šanci na snížení měl Martin Koscelník, jenže ve vyložené šanci přestřelil. A tak Michal Hlavatý z penalty za ruku definitivně rozhodl.

SESTŘIH: Pardubice - Liberec 3:0. Nováček přehrál Slovan a má na kontě už sedm bodů Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

„Nedokázali jsme se do zápasu vrátit, největší šanci měl za stavu 2:0 Maťo Koscelník, kdybychom dali branku, třeba bychom se nadechli. Nefungovali jsme jako tým, přestože se hráči snažili, běhali každý sám. Chyběla tam kompaktnost,“ všiml si Hoftych. Náhradníky, kterým dal šanci, však nezatratil.

„Pro hráče, kteří nejsou v zápasovém režimu, to bylo hodně těžké, nebudu je za to kritizovat. Představu, že v novém složení zvládneme ligu i evropskou kvalifikaci, mohl mít jen blázen, já jsem si to rozhodně nemyslel. Jsem rád, že mužstvo doteď vybojovalo sedm bodů a že jsme se dostali do play off Evropské ligy s mužstvem, které je prakticky nové, takže je logické, že nám každý zápas nebude vycházet,“ dodal.

„Pardubice nás v prvním poločase přejely, ve druhém jsme dostali gól z penalty a bylo rozhodnuto. Snažili jsme se aspoň korigovat, ale to se nám nepovedlo,“ hodnotil zklamaný stoper Jakub Jugas, který nastoupil ve stoperské dvojici s Matějem Chalušem. A pardubický veterán Pavel Černý s oběma hodně cvičil, nahrál na první dva góly.

„Černý je po tátovi výbornej fotbalista, o něj si to umějí opřít,“ uznal Hoftych.

Pardubice tak mají po pěti kolech sedm bodů, tedy stejně jako třeba Liberec. Vstup do sezony nováčkovi vyšel parádně navzdory tomu, že svá domácí utkání musí hrát ve vršovickém Ďolíčku. Domov Bohemians červenobílým zatím náramně svědčí.

„Jsme rádi, že to takhle je a doufáme, že to bude fungovat i nadále. Je to podobné prostředí, jaké máme doma v Pardubicích, hráči se tady cítí dobře,“ podotkl trenér vítězů Jaroslav Novotný.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31. Toml, 44. Pfeifer, 61. Hlavatý Hosté: Sestavy Domácí: Boháč – Cadu (84. Ewerton), Šejvl, Toml, Surzyn – Jeřábek (C) – Tischler, Solil, Hlavatý (84. F. Čihák), Pfeifer (75. Sláma) – P. Černý (64. Petráň). Hosté: Nguyen – Koscelník, Chaluš, Jugas, Fukala – Beran, Cancola (61. Mosquera), Mara (46. Hromada), Matoušek (73. Barac) – Rabušic (C) (46. Csáno), Rondić (61. Júsuf Hilál). Náhradníci Domácí: Letáček, Čelůstka, Sláma, Čihák, Petráň, Huf, Ewerton Hosté: Knobloch, Mosquera, Csáno, Júsuf Hilál, Hromada, Barac, Tijani Karty Domácí: Cadu Rozhodčí Orel – Myška, Leška Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice Návštěva 867 diváků

Pardubice - Liberec: Střela Berana skončila daleko nad brankou