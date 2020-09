Kotal válcuje Jílka. Sparta začala nejlépe za 9 let, ale prověrky přijdou

Sparta vstoupila do ligy nejlépe od sezony 2011/12 • Pavel Mazáč (Sport)

Loni se v téhle fázi sezony plácala až na sedmém místě ligového pelotonu, o alespoň padesátiprocentní bodové úspěšnosti si mohla nechat leda tak zdát. Současná Sparta, to je úplně jiné kafe. Svěřenci trenéra Václava Kotala vtrhli do ligy jako uragán, po pěti duelech zůstávají stoprocentní. To se jim naposledy povedlo v ročníku 2011/2012. Minimálně poslední dvě utkání ovšem ukázala, že v letenském světě ani zdaleka není všechno ideální.