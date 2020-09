Případ Azevedo: Z béčka křídlem číslo jedna. Baník řeší jeho smlouvu i posily

Dyjan de Carlos Azevedo by mohl být nenápadnou posilou Baníku • Jaroslav Legner (Sport)

Před měsícem byl na odpis, jednou nohou pryč, nastupoval za třetiligové béčko. Nyní je Carlos De Azevedo pro Baník křídlem číslo jedna a zároveň nejproduktivnějším hráčem klubu. Stačily mu na to dva poslední zápasy. Paradox? Ještě nedávno nechtěný Brazilec posadil na lavičku Romana Potočného a Rudolfa Reitera odsunul dokonce až na hostování do Brna. Posledního prosince končí Azevedovi v Ostravě smlouva, minimálně do té doby jej bude mít Luboš Kozel k dispozici. Jaká je jeho situace i jaké řeší Baník posily rozebíráme v článku pro iSport Premium.