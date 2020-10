Tandemem proti všem. Hložek a Juliš ohrožují primáty legend Sparty

„Snažíme se hrát jako Inter Milán. Adam je Lukaku, já jsem ten Argentinec,“ smál se Lukáš Juliš v televizním rozhovoru pro O2 TV Sport. Bylo jen pár minut po sparťanské demolici Brna. A navrátilec do sestavy Letenských byl v dobrém rozmaru. Pražané si na úvod FORTUNA:LIGY poprvé v ostrém souboji vyzkoušeli, jak by mohlo spojení Hložek & Juliš vypadat. Výsledek? Pět odehraných kol, deset střel na branku a bilance 8+3. Tandem mladých vlčáků atakoval nejlepší ofenzivní spolupráce rudých v historii české ligy.

Srovnání s italským velkoklubem z úst vytáhlého forvarda je samozřejmě hodně přitažené za vlasy. Ale co vedle něj a o osm let mladšího pobočníka postavit Horsta Siegla s Vratislavem Lokvencem ve formě 90. let? Či Tomáše Juna s Milanem Pacandou na začátku 21. století? Aktuálně nejlepší ofenzivní ligová dvojka by nepropadla. Jejich dosavadní příspěvek (Juliš 5+0, Hložek 3+3) v úvodních pěti kolech ohrožoval primáty dnes už sparťanských legend.

„Juliš už v minulé sezoně přesvědčil, že umí střílet góly. Hodně lidí mu nevěřilo, ale trenér ano a on mu to nyní vrací. Umí si najít místo ve vápně. Má velmi rychlou střelu, dobrý první dotek s míčem a dělá si výbornou pozici pro zakončení. V Příbrami šel úplně naslepo za obránce a věděl, že tam dostane přihrávku. Je to střelecká intuice,“ chválí jej Miroslav Jirkal.

Bývalý brankář v ročníku 2003/04 dohlížel z pozice asistenta trenéra Františka Straky právě na vynikající spolupráci Pacanda, Jun. Ta to tehdy po pěti kolech