Za rameno penalta? Hejkal: Cítil jsem tlaky a vlivy. Pak odešel z tiskovky

Hodně šancí, zápletka, slušná atmosféra, pěkné počasí... V Opavě se hrál výborný zápas, který nakonec domácí nad Teplicemi vyhráli 2:1 i díky penaltě z nastavení první půle. Jiří Texl pálil a hostující bek David Černý střelu srazil ramenem. Domácí ani neprotestovali, pokračovalo se, ale sudí Pavel Orel bez váhání nařídil penaltu. Co na tom, že Černý měl paži i předloktí u těla a ve Slezsku byl přítomen VAR. „A ten to ještě posvětí...“ ucedil kouč Teplic Stanislav Hejkal.

Sobotní porážku 1:2 bude Hejkal pravděpodobně vydýchávat ještě hodně dlouho.

„Od začátku jsem tady cítil různé tlaky a vlivy. S tím jsme tu museli smířit, v Opavě takové věci musíme čekat. Tušili jsme, že přijde penalta, ale měli jsme dát alespoň na 2:0 pro nás a pak přidat další branky, aby třeba už pak nic neřešila na stav 4:1 pro nás. Kdo dělá fotbal dlouho, tak to zná. Tečka. Nechtěl bych se vyjadřovat. Zazdila nás efektivita, je to pro mě trenérské zklamání a neštěstí,“ dodal, zvedl se ze židle a odešel z tiskovky, aniž by čekal na další dotazy.

Bývalý teplický obránce Antonín Rosa dokonce během duelu na svůj twitter vyťukal: „Co si myslíte o nařízené penaltě? Myslím, že totální úlet. Podle mě jasné ovlivnění utkání rozhodčím. Ne chyba, ale vědomé ovlivnění...“

Rovněž z kapitána severočeského klubu Jakuba Mareše, který otevřel skóre přesnou hlavičkou po Moulisově přímáku, tryskaly emoce.

„Nemám k tomu co říct, už se to opakuje, musíte se zeptat někde jinde. Výkon pana Orla byl podprůměrný. Všechno jim písknul. Rozhodčí jim pomůže, jak může, ale stejně to bylo o nás. Stačilo proměnit šance,“ kroutil hlavou zkušený útočník.

Komentář Opavy? „Na to nechci vůbec reagovat, nikdy nemluvím o rozhodčích. Někdy jsem naštvaný, hulákám, ale soustředím se vždy na svůj tým,“ řekl trenér Radoslav Kováč.

„Moc dobře jsem to z mé pozice neviděl, ale když to rozhodčí odpískal, tak asi byla. Nakoplo nás to,“ doplnil jej střelec vítězné branky Karol Mondek.

