Horejš po hektickém týdnu a vydřeném bodu: Klukům se klaním

Se svým týmem si prošel peklem, nakonec mohl mít radost ze zlatého bodu. Co České Budějovice zkusily? Zasáhl je koronavir a minulé kolo proti Bohemians nehrály. V Mladé Boleslavi jim pak nebyla uznána branka kvůli ofsajdu a pak prohrávaly 0:2. Přesto Jihočeši urvali bod, remízu 2:2 vydolovali gólem v poslední minutě. „Rozhodující moment byl, že to kluci za stavu 0:2 nezabalili. Za to jim patří obrovská poklona,“ chválil své mužstvo trenér Dynama David Horejš.

Bod asi berete, že?

„Jsem s ním spokojený, protože jsme dotahovali z 0:2 na 2:2. Ale utkání jsme odehráli tak, jak jsme chtěli. Chtěli jsme do něj vstoupit aktivně, to se nám povedlo. Dali jsme branku, která nám nebyla uznána kvůli ofsajdu. Myslím, že jsme měli víc ze hry. Bohužel pak jsme dostali gól, kdy nedobíháme balon. I tak jsme věděli, co chceme hrát, byli jsme dobře připravení. Pak jsme bohužel udělali chybu v rozehrávce, na to jsme se připravovali a soupeř nás potrestal. To mě mrzí, tuhle situaci jsme měli vyhodnotit jinak.“

Mužstvo se ale nepoložilo.

„Ano. Rozhodující moment byl, že to kluci za stavu 0:2 nezabalili. Za to jim patří obrovská poklona. Hrozně nás nakopla kontaktní branka na 1:2 do poločasu. Myslím, že ve druhém poločase jsme byli jednoznačně lepší, bylo to na jednu branku a šli jsme si za vyrovnáním. To bylo podle mě zasloužené. Bod z Boleslavi má velkou cenu.“

Při neuznané brance ve druhé minutě jste se hodně zlobil. Ofsajd to podle vás nebyl?

„Jsou to emoce. Bylo mi nejdřív řečeno, že to ofsajd nebyl, to byl první pokyn, který jsem dostal. Neviděl jsem, jestli někdo bránil, nebo ne. Viděl jsem jen střelu, a že tam ti hráči byli. Omlouvám se za to. Byly to emoce.“

Minulý zápas jste museli kvůli koronaviru v týmu odložit zápas s Bohemians. Jak složitá byla příprava na tento zápas? Pozoroval jste, že by to mužstvo kondičně nebo herně nějak ovlivnilo?

„Mám upřímnou radost. Chybí nám čtyři klíčoví hráči, kteří mají na to, aby hráli v základní sestavě. Je pozitivní, jaký výkon jsme tu bez nich předvedli. Bylo to v týdnu složité, když nám ti kluci vypadli, ale my jsme se na nic nevymlouvali. Pracovali jsme s tím, jaký kádr jsme měli, jsme s ním spokojení a někteří kluci dostali příležitost. Myslím, že kondičně jsme na tom byli skvěle. Do zápasu musel jít Lukáš Havel, který čtrnáct netrénoval, protože nám vypadli kluci z obrany. Poradil si s tím velice dobře. Věřím, že budeme s těmi čtyřmi ještě silnější.“

Koronavirus v týmu, neuznaný gól na začátku, pak ztráta 0:2. Přesto vezete bod. Co to ukázalo o týmu a může mu to pomoct?

„Věřím, že jo. Klukům jsem to už řekl. Ukázalo to, že v týmu je kvalita a síla. Chyběli nám čtyři kluci, vůbec jsme se na to nevymlouvali. Hlavně ve druhém poločase jsme předvedli výborný výkon. Když v Mladé Boleslavi uhrajete remízu 2:2 poté, co prohráváte 0:2, o něčem to svědčí. Jsem rád, že kluci byli za tu dřinu odměnění alespoň bodem. Bylo toho na nás hodně, ale poprali jsme se s tím dobře.“

