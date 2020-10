Nereagovali jsme dobře, zlobil se Kotal po výhře. Hecoval sebejistého Juliše

Šest zápasů, osmnáct bodů. Dá se tedy říct, že jste prvotní cíl pro sezonu splnili?

„Jsem rád, že jsme dokázali těch šest utkání dotáhnout do vítězného konce. To poslední s Jabloncem bylo asi nejtěžší, po prvním poločase tomu při tom nic nenasvědčovalo.“

Čím si vysvětlujete takový výkonnostní rozdíl v obou dějstvích?

„V prvním poločase jsme hráli, co jsme chtěli. Dobře jsme si chystali zakládání útoků, měli jsme zápas pod kontrolou. Druhý poločas měli kluci v obraně zareagovat, stáhnout si záložníka níž, abychom to posílili. Přešli jsme z rozestavení 3-5-2 na 4-2-3-1. Soupeř vyndal záložníky, dal tam útočníky. V tu chvíli se musí stáhnout hráč ze středu, my jsme na to nedokázali zareagovat.“

Nemohla se projevit právě změna v herním schématu?

„To rozestavení na čtyři obránce by ale mělo být jistější. Chtěli jsme to lépe zabezpečit, už nám ale tolik nefungovali střední záložníci, nevyplňovali jsme prostor před stopery. Soupeř dohrával prakticky na tři vysoké útočníky a vytvářel si šance.“

Vám naopak na dva góly opět stačilo minimum střel, tentokrát byly jen tři.

„Jsem rád, že nám směrem dopředu efektivita zůstala. Teď máme dva týdny, kdy musíme zapracovat na organizaci hry. Mluvím o tom pořád, ale je to opravdu důležité. V Evropě nás čekají opravdu těžké zápasy a musíme být schopní reagovat.“

Šanci v základní sestavě dostal Michal Trávník, k výhře pomohl jednou asistencí. Cítíte, že jde jeho forma nahoru?

„Michal se dostal do sestavy, protože dobře pracuje v tréninku, navíc podal velmi dobrý výkon v pohárovém utkání s Blanskem. Stáhli jsme Láďu Krejčího (mladšího) do stoperské trojice, proto jsme na něj vsadili.“

Lukáš Juliš po losu Evropské ligy prohlásil, že nastřílí víc branek než Zlatan Ibrahimovic. Zaznamenal jste to?

„Jasně, četl jsem ten rozhovor. Hned jsem mu říkal, že jsem na to zvědavý... Je dobře, že má sebevědomí a dává góly. Ale když to řekl, tak to teď musí taky splnit.“ (usměje se)