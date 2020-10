Kouč o krizi Zbrojovky: Fanoušci toho moc neví. Máme obrovské problémy

Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Brno - Karviná: Šustr fauloval Papadopulose, sudí nařidil penaltu! VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak jste viděl další porážku?

„Už mi to připadá jako na kolovrátku. Naše výkony se neustále opakují. Není to náhoda. Je to o tom, že nám v některých věcech schází kvalita. Porážíme se opravdu vlastními chybami. Na druhou stranu, stejnou chybou je neproměnění vyložených příležitostí, do kterých se dostáváme. Suma sumárum, zase hloupá chyba a gól na 0:1, nedisciplinovanost Tondy Růska, který dostane za kecání žlutou kartu a následně červenou. Pak vás to semele.“

Přitom celkově nebyl výkon marný, co?

„Nemyslím, že jsme byli úplně horším týmem. Ale když nedáte minimálně tři vyložené příležitosti, stáváte se horším týmem.“

Co bude dál?

„Mluvil jsem s fanoušky. Oni toho moc neví. My máme obrovské problémy se zdravotním stavem hráčů. Tento týden další jobovky. Onemocnění Černína, Pachlopníka, dokonce i trenéra Dostálka. V zápase svalové zranění Rudy Reitera, pravděpodobně delšího rázu. Dalším problémem je covid. Po něm se nám vrací hráči, kteří deset nebo čtrnáct dní nic nedělali. Je hrozně složité to dát dohromady. Někdo se uzdraví a jiný z toho hned vypadne. Asi nám nezbývá nic jiného než tohle období přečkat a po repre pauze začít reprezentovat Brno na úrovni, jak si představujeme my a hlavně fanoušci. Za těchto okolností nejsme úplně důstojným soupeřem.“

Jaký je váš komentář k hrubce gólmana Martina Šustra?

„Šustr to dvakrát udělal v přípravě. Překvapuje mě, že se do toho pustil potřetí. To si s ním taky vysvětlíme. Na druhou stranu si nemyslím, že to bylo úplně od všech našich hráčů na krev odmakané. Některé věci jsme měli dohrát daleko lépe. Z toho plynou i chyby, které nás potom vraždí.“

