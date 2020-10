Posily pro Baník? Blíží se Španěl ze Sevilly, řeší se i útočník z Plzně

Podle informací iSport.cz by Baník svůj špatný start do sezony rád řešil dvěma „last minute“ jmény. • ČTK

Jen do pondělní půlnoci mají české kluby čas na poslední posily do svých kádrů. Podle informací iSport.cz by Baník svůj špatný start do sezony rád řešil dvěma „last minute“ jmény. Tím prvním je španělský záložník José Mena Rodríguez (22) z třetiligového béčka Sevilly, tím druhým ofenzivní univerzál Plzně Ondřej Mihálik (23). Zástupci ostravského klubu vzhledem k důležitosti večerního utkání se Slavií momentálně nechtějí nic komentovat.