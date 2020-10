ONLINE + VIDEO: Liberec - Příbram 0:0. Vávra nedal obrovskou šanci

Liberec hostí v šestém kole FORTUNA:LIGY Příbram. Slovan ve čtvrtek postoupil přes kyperský APOEL do skupiny Evropské ligy, na tuzemské scéně by ale potřeboval zabrat. Vždyť před týdnem podlehl nováčkovi z Pardubic (0:3). Příbram by pro Severočechy mohla být ideálním soupeřem, z dosavadních čtyř utkání uhrála jediný bod za remízu s Opavou. Dokáže teď překvapit na severu Čech? ONLINE přenos i aktuální VIDEA ze zápasu sledujte na iSport.cz, výkop je v 15.30!