Rabušic o hattricku: Padá mi to tam. Coufala jsem trochu naučil kopat

Po bezbrankovém poločase jste Příbram udolali. Skóre nakonec vypadá jednoznačně, ale jednoduché to znovu nebylo, že?

„Těžký zápas po čtvrtku, kdy jsme se vydali ze všech sil. Potřebovali jsme se udržet nahoře, zaplať pánbůh se nám to povedlo.“

Slovan slaví hlavně díky vám, výhru jste vystřílel hattrickem (premiérovým v lize) za 22 minut na hřišti. Nedolehla na vás trochu nervozita před druhou zahrávanou penaltou?

„Ani ne, věřil jsem si. Možná i proto, že kdybych ji neproměnil, nic by se nestalo. Byl to gól spíš pro mě, opravdu jsem ho chtěl dát. Děkuji Kamilovi (Kamso Marovi), že mi penaltu nechal. Je na ně určený, ukázal, že je hodný kluk a nechal mě, abych si ji kopl. Kluky pozvu na večeři.“

Kopat vás chtělo víc, Imad Rondič se hlásil o první gól v lize.

„Jo, chtělo nás kopat víc. Imad, Kamil, já… Jsem nejstarší a tak trochu jsem kluky přemluvil, že jde o šanci na hattrick. Nechali mi to, za což jim patří dík.“

Liberec - Příbram: Rabušic proměnil i druhý pokutový kop a zkompletoval hattrick

A nakonec je z toho možná nejlepší zápas kariéry, ne?

„Gólově určitě. Herně jsem jich dobře odehrál víc, ale u útočníka se vše tak nějak počítá podle gólů. Na výkon se pomalu nekouká, lidi se podívají do novin a uvidí, že dal tři góly, takže si řeknou, že to bylo asi dobré.“

V Liberci jste viditelně pookřál, cítíte, že máte zpátky před časem ztracenou formu?

„Je to spíš gólové. Padá mi to do brány, což si užívám, herně ještě vidím rezervy. Můžu být ještě lepší. Máme začátek sezony, dostal jsem se do toho. V útoku jsme tři čtyři kvalitní útočníci, trenér má z čeho vybírat. Jsem rád, že jsem dostal šanci.“

Mimochodem, za West Ham poprvé nastoupil váš bývalý spoluhráč Vladimír Coufal. Co na jeho přesun do Anglie říkáte?

„Shodou okolností jsem se koukal na první půli jejich zápasu s Leicesterem. Musím ho pochválit, hrál výborně. Myslím, že jde o ukázku, že největší talent… A celkově, že když tomu nejlepší fotbalisté nedávají všechno, nikam se nedostanou. Musím to říct, Vláďa úplně talent neměl, ale jak pracoval a makal v posilovně… Odevzdal tomu opravdu všechno, teď se úsilí vrací. Nejde jen o jeho úspěch, ale i celého českého fotbalu. Doufám, že nám bude dělat dobrou vizitku. A vlastně i mně. Taky jsem ho trochu naučil kopat. Kdysi jsem mu nadával za centry, když lítaly někam za bránu… Zapracoval na tom a zlepšil se (směje se).“

Pavel Hoftych o Michaelu Rabušicovi „Věděli jsme, že přinese kvalitu, ale abych řekl pravdu, nečekal jsem, že bude až tak bodový. Měl za úkol zkušeností bořit a rozkládat soupeře, teď má však skvělá čísla. Snad v každém zápase od příchodu, což je neskutečné. Po Evropské lize jsme se domluvili, že bude připravený zhruba na třicet minut. Dobrý tah celého realizačního týmu, chválíme se (směje se). Rambo má výborný charakter, jde o skvělého kluka do kabiny. Zasloužil si, aby mu dal Liberec další šanci."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 64. Rabušic, 76. Rabušic, 79. Rabušic Hosté: Sestavy Domácí: Nguyen – Fukala, Kačaraba, Mo. Tijani, Mikula (C) – Hromada (46. Nešický), Mara – Matoušek (72. Pešek), Beran (57. Rabušic), Mosquera (83. Barac) – Csáno (56. Rondić). Hosté: Melichar – Nový, Svoboda, Tregler, Kleščík – Vávra (83. Hájek), Folprecht, Soldát, T. Pilík (83. Vais), Jan Rezek (C) (83. Cortez) – Pinc (56. Antwi). Náhradníci Domácí: Knobloch, Chaluš, Barac, Nešický, Pešek, Rabušic, Rondić Hosté: Kočí, Antwi, Diarra, Hájek, Vais, Boakye, Cortez Karty Domácí: Csáno Hosté: Pinc, Svoboda Rozhodčí Proske – Dresler, Mikeska; VAR: Houdek, AVAR: Petřík Stadion Stadion U Nisy, Liberec Návštěva 2000 diváků

Liberec - Příbram: Rabušic měl dost času na zakončení a pravačkou o tyčku zvýšil na 2:0

Liberec - Příbram: Melichar vystihl směr Rabušicovy střely, ale zlikvidovat ji nedokázal, 1:0