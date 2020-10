Trpišovský: O poločase jsme měli prohrávat. Jak Holeš nahradil Coufala?

Jak jste po vyřazení z Ligy mistrů pracovali na mentální stránce hráčů?

„Pracovali jsme na tom hodně, ale v první půli to vůbec nebylo vidět. Do zápasu jsme vstoupili hrozně špatně. Popravdě řečeno, po prvním poločase jsme měli prohrávat možná i víc než o jeden gól. Tahali jsme za kratší konec. Jsem rád, že jsme se ve druhém poločase zvedli, ve všem jsme se zlepšili. To nám tady zachránilo výsledek, i když takové zápasy jsou. Musíme si přiznat, že Ostrava byla běžecky a fotbalově mnohem lepší a také agresivnější. Jsem rád, že jsme to díky Kolimu (Ondřeji Kolářovi) a čtyřem obráncům v první půli přežili. Měli jsme šanci s tím zápasem něco udělat, což se nám ve druhé půli povedlo.“

Čím si špatnou první půli vysvětlujete? Mohla se na týmu projevit psychická nebo fyzická únava?

„Myslím, že to bylo všechno dohromady. Bylo to samozřejmě i dobrým výkonem Ostravy a její velkou namotivovaností. Zápasy tady jsou vždy nepříjemné, jsou pokaždé stejné. Mám pocit, že teď to úplně gradovalo. V první půli jsme byli všude pozdě, i kluci o půli říkali, že jim nejdou nohy. Ve druhé půli nám pomohli čerství hráči a řekl bych, že trochu opadlo tempo hry. Bylo to hodně rozkouskované. Ale je to pro nás i poučení do budoucna, nemůžeme si myslet, že nás Koli pokaždé takhle podrží nebo že přežijeme šance, které byly. Teď se musíme dát dohromady, tedy alespoň my, co tu zůstáváme. Ostatní jedou zase na dva týdny na hotel na reprezentace.“

Místo Vladimíra Coufala nastoupil na pravém kraji obrany Tomáš Holeš, ale už v 56. minutě jste ho střídal. Kvůli výkonu?

„Bylo to všechno dohromady. Jsem rád, že i Tomáš řekl, že je unavený, respektive že má těžké nohy. Potřebovali jsme lehké hráče, na druhou stranu i pro hráče, kteří dlouho nehrají, není jednoduché do toho skočit. Myslím, že nám pomohli střídající hráči, ale nemůžeme se spoléhat na to, že takhle těžké zápasy budeme otáčet změnou rozestavení nebo hráčů. Musíme to zvládat jako jeden tým, i když se samozřejmě všechno sečetlo, co nás potkalo během posledních čtrnácti dní včetně odchodu Cufa.“

Ukázalo se, jak těžké bude nahradit Vladimíra Coufala na pravém kraji obrany?

„První volba je Tomáš Holeš, není to pro něj jednoduché, přeškoloval se na středního záložníka a pohyb uprostřed a na lajně je úplně jiný. Předtím jsme na to měli během koronavirové pauzy dva měsíce, když jsme ho předělávali do středu zálohy, teď na pravém kraji obrany naskočil po třech dnech. Uvidíme také, jestli se nám podaří přivést hráče, kterého máme vyhlédnutého. To by nám pomohlo.“

V průběhu druhého poločasu jste změnil rozestavení. Může pro vás být nyní varianta se třemi obránci a dvěma halvbeky častější?

„Důvodů, proč jsme k tomu sáhli, bylo víc. Například důrazná hra soupeře. Ale uvidíme. Kluci teď odjíždějí na nároďák, vrátí se nám až ve středu večer. Těžko můžeme něco plánovat, zbudeme tu s osmi hráči. Všechno si musíme nechat projít hlavou.“

Do druhé půle nastoupil Stanislav Tecl. Cítil jste, že v útoku to nebylo ono?

„Určitě. Petar (Musa) byl hodně studený, nevýrazný, odříznutý, na druhou stranu jsme ho nechtěli střídat, protože jsme věděli, že je nebezpečný. Vždycky když dostane trošku fén, probere se a ve dvojici mu to jde lépe, což se ve druhé půli stalo. Standu jsme potřebovali na hřiště, je tu hodně mladých hráčů a věděli jsme, že on nám hodně pomůže v organizaci hry, mentálně i vírou, což se stalo.“

Sledoval jste premiéru Vladimíra Coufala za West Ham? Co jste jí říkal?

„S trenéry a některými hráči jsme na jeho zápas koukali. Vyhrát na Leicesteru 3:0 je skvělá premiéra. Navíc si myslím, že Cuf jim svou defenzivou vyrazil dech, protože jen v prvním poločase zachránil tři nebezpečné situace. Je to pro něj skvělé. Debut je vždy důležitý. Myslím, že oba se Sukem (Tomášem Součkem) tam přinesli takovou nezdolnost, nasazení a víru ve vlastní schopnosti. Přesně to, co nám proti Baníku v první půli chybělo. Odešel nám další člen party, o kterou jsme se opírali v těžkých momentech. To si teď musíme rozdělit mezi sebe. Bylo to pro něj velmi těžké, je v novém mužstvu, po třech dnech naskočil do takového zápasu, navíc po vyřazení z Ligy mistrů a musel cestovat. Klobouk dolů, jak to zvládnul. Strašně mu to přeju.“

