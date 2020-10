Jemelka opouští Olomouc a nemusí být sám. Odchod do Belgie řeší i Chorý

Doslova za pět minut dvanáct, tedy v poslední den přestupního období, se Václav Jemelka dočká vysněného přestupu do zahraničí. Nakonec klapne belgický Oud-Heverlee Leuven, šestý celek tamní Jupiler Pro League.

Mělo by se jednat o výhodné hostování s následnou opcí, jinak by Sigma svou oporu, která vytvořila jednu z nejlepších ligových stoperských dvojic s Romanem Hubníkem, nepustila.

Zároveň Hanáci nemohli dynamickému obránci donekonečna na zahraniční nabídky říkat ne, jako to udělali v zimě, když Jemelku vábil kazašský Kajrat Almaty.

Nyní Olomouc usoudila, že s třinácti body po šesti kolech si odchod může dovolit. Na Jemelkovu pozici už proto s předstihem přivedla Francouze Florenta Poulola ze španělského Getafe. Dalšími stopery v kádru Radoslava Látala jsou Vít Beneš, Jan Štěrba, popřípadě Lukáš Greššák.

Pokud dnešní zdravotní prohlídka dobře dopadne a následně bude v dalších měsících aktivována i opce, mohla by si Sigma přijít na požadovanou částku okolo milionu eur. V posledních měsících už podobně výhodně prodala Davida Zimu do Slavie či Jakuba Plška do maďarského Puskáse.

Jemelka by nemusel být jediným hráčem z olomouckého ročníku 1995, který poputuje do Belgie. Vydat tímto směrem se dle informací iSport.cz má také v současné době plzeňský útočník Tomáš Chorý. A to formou ročního hostování s opcí do celku SV Zulte-Waregem.