Liga očima fanoušků: Fotbal důchodců v Plzni i sestupné výkony Sparty

Výprask 1:4 na hřišti Midtjyllandu bohužel zmařil možnost zahrát si opět vytouženou Ligu mistrů. Určitě sekera do rozpočtu našeho klubu, který v posledních letech nešel skromnou ekonomickou cestou. Otázka, na kterou nikdo neumí odpovědět, je, zda to lze dělat zásadně lépe, včetně sportovních výsledků, které má Slavia za sebou.

PLZEŇ: Každý nás přečte jako knihu

Týden pravdy je za námi. Evropa se nás opět netýká a musím uznat, že zřejmě oprávněně. To, co jsme předvedli v Izraeli, nemělo s mačem na takové úrovni moc společného. Spíš jsem si připadal, že koukám na nějaký fotbal důchodců, kde nejlepším byl ten nejstarší: Limberský.

Ono pochopit, proč hrajeme pořád stejně, se nějak nedá. Každý nás přečte jako knihu a my to neměníme, protože to neumíme? Potom liga, hurá na Olomouc. V téhle době vlády jednoho pána, který vše, co se sportu týká, zavírá. Oboustranně pěkný zápas, remíza je spravedlivá. Pro nás je to málo, jenže v době, kdy nám toho moc nefunguje, to berme jako výhru. Oni se naši zase vzpamatují, nic jiného jim nezbude, nebo je vedení roztrhá.

Do hlediště teď nemůžeme a bohužel si myslím, že nás tam tatrman Prymula hned tak nepustí. Jaké moudro: lidi po zápase řeší výsledek a srocují se… Stejně to pak budou řešit v hospodě. Možná nám od příště dá po dobu fotbalu domácí vězení, u nás už můžete věřit naprosto všemu. Čest královně Viktorce!

KOVI. 52 LET, PODNIKATEL