Naštvaný šéf LFA Svoboda: Nechápu. Zastavení ligy nemá na epidemii vliv

Fotbalová liga se od pondělí minimálně na čtrnáct dní přerušuje. Stejně tak další profesionální soutěže napříč sportovními odvětvími. „Nikdo to s námi nekonzultoval,“ rozčiluje se Dušan Svoboda, šéf Fotbalové ligové asociace. V příštím týdnu chce vyvolat jednání se zástupci ministerstva zdravotnictví, kde by se pokusil vyjednat podmínky k tomu, aby se FORTUNA:LIGA mohla zase rozběhnout. „A pak to už bude na nás, zda jsme ochotní hrát i za nově nastavených podmínek hrát. To mi přijde fér,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz.

Ve čtvrtek ráno to vypadalo, že se opatření dotknou pouze amatérského sportu, nakonec kosa padla i na ten profesionální. Jste zaskočený?

„Ano, nepříjemně zaskočený. Opravdu jsme si mysleli, že se nás to nedotkne. Šlo o rozhodnutí, které s námi nikdo nekonzultoval a nediskutoval. Dokud to pan Prymula nevyřkl na tiskové konferenci, tak jsem si myslel, že to není možné. Mělo se přece jednat o soubor protiepidemických opatření, zastavení profesionálního sportu s tím ale nemá nic společného. Přerušení první a druhé fotbalové ligy přece nemá vliv na šíření epidemie. Jde spíš o symbolické opatření, které jsem nepochopil. Myslím, že to mělo být celé jinak diskutováno a mělo být přihlédnuto k více aspektům.“

Jaké máte na mysli?

„Původním záměrem bylo utlumení volnočasových aktivit, profesionální fotbal ale z mého pohledu není volnočasová aktivita.“

Ve F:L máte nastavený velmi přísný hygienicko-epidemický protokol. V případě jeho nedodržení mohou být kluby sankciovány. Před každým soutěžním zápasem dochází k plošnému testování. Kluby to stojí obrovské peníze. Neříkáte si, že všechna opatření jste dělali tak trochu zbytečně?

„Úplně ne. Ať je to, jak chce, šest kol jsme odehráli. Zástupcům v evropských pohárech jsme vytvořili maximální možné podmínky, aby byli úspěšní. Máme závazky vůči partnerům, které se nám také dařily plnit. A testování? Podívejte se na fotbalovou a hokejovou ligu... Spíš mě mrzí, že neprobíhá diskuse. Vezměte si, že poměr nakažených vůči testované skupině je v řádech nízkých jednotek procent. Prostředí profesionálního fotbalu je z pohledu nákazy koronavirem nejbezpečnější komunitní prostředí, které v Česku momentálně je. Před dvěma týdny jsme bezvýhradně akceptovali zákaz diváků na stadionech. Rozuměli jsme tomu. Ale nyní totéž říct nemohu. Často se odkazujeme na selský rozum, ovšem nyní se ho nemohu dobrat.“

Co bude dál? Budete doufat, že se opatření za čtrnáct dní zjemní a sport zase začne dýchat?

„Pokusíme se vyvolat debatu, jelikož tomuto zákazu žádná debata nepředcházela. Chtěl bych slyšet, že když splníme toto a toto, tak se soutěž může hrát. A pak to už bude na nás, zda jsme ochotní hrát i za takto nastavených podmínek hrát. To mi přijde fér. Z druhé strany si taková opatření nedovedu představit, nicméně jistě existují.“

Napadá vás, kde by se dala opatření ještě utáhnout?

„To ať mi řeknou odborníci. Mám za to, že opatření máme nastavená velmi přísně. Ale ať nám někdo poradí. Ono totiž nejde jen o naši ligu.“

Rozumím, za čtrnáct dní se rozjedou evropské soutěže.

„Přesně tak. Kvůli koeficientu potřebuje být český fotbal úspěšný. Už tím, že se zápasy budou hrát bez diváků, jsme znevýhodněni vzhledem ke zmírnění restrikcí UEFA. A do toho naše kluby nesmějí hrát zápasy, a to ani přípravné. O plnohodnotném tréninku se také nedá mluvit. Čtvrteční rozhodnutí má dalekosáhlý dopad, nikdo si neuvědomil jeho rozměr. Proto budu jen rád, když dostaneme možnost se bavit o novém nastavení pravidel.“