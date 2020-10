Proč Prymula zavřel ligu? Ozvali by se i jiní, nechtěli jsme výjimky, řekl

Nejvyšší fotbalová soutěž nastavila už v srpnu bezprecedentní opatření proti šíření koronaviru. Kluby musejí dodržovat přísná hygienická opatření při zápasech i trénincích, před každým herním kolem navíc docházelo ke kompletnímu protestování hráčů i celých realizačních týmů. Kolo co kolo zhruba 700 testů!

Přesto se Roman Prymula rozhodl při zavírání českého sportu nebrat ani toto v potaz a na dva týdny zmrazil i FORTUNA:LIGU. „Vím, že se teď ozývá prvoligový fotbal s tím, že se pravidelně testují, tak proč nemohou hrát. Důvod je takový, že jsme k tomu přistoupili plošně,“ prohlásil ministr zdravotnictví.

A co ho k takovému nestandardnímu kroku vedlo? Proč nevzal v potaz fakt, že ligový fotbal se chránil daleko nad doporučená opatření již dávno před tím, než se v celém Česku situace kolem koronaviru zhoršila?

„Protože jinak by se ozvali i jiní a chtěli by také výjimky. Tvrdili by, že i jejich sporty nejsou rizikové. To jsme nechtěli dopustit, a proto jsme přistoupili k plošnému zavření soutěží,“ argumentoval poněkud svérázně Prymula. Svou odpovědí tak nahrál těm, kteří vládu dlouhodobě kritizují za to, že omezující opatření nejsou dělána na základě dat a racionálních analýz.

Vzápětí se pak ministr zdravotnictví ještě dodal, že opatření by nicméně neměl být dlouhodobá. „Je to na dva týdny, pak počítáme se spuštěním profesionálních soutěží. Byť to bude určitě bez diváků.“

Šéf LFA: Postrádám tu selský rozum

Vládní opatření už ve čtvrtek mimo jiné kritizoval i šéf Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda. „Prostředí profesionálního fotbalu je z pohledu nákazy koronavirem nejbezpečnější komunitní prostředí, které v Česku momentálně je. Před dvěma týdny jsme bezvýhradně akceptovali zákaz diváků na stadionech. Rozuměli jsme tomu. Ale nyní totéž říct nemohu. Často se odkazujeme na selský rozum, ovšem nyní se ho nemohu dobrat,“ kroutil hlavou.

Podle něj se LFA bude snažit vyvolat v příštím týdnu s ministerstvem zdravotnictví debatu. „I proto, že tomuto zákazu žádná nepředcházela. Chtěl bych slyšet, že když splníme toto a toto, tak se soutěž může hrát. A pak to už bude na nás, zda jsme ochotní hrát i za takto nastavených podmínek hrát. To mi přijde fér. Z druhé strany si taková opatření nedovedu představit, nicméně jistě existují,“ dodal Svoboda.