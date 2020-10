Menova premiéra za Baník: 1+1, skvělý první dotyk, uličky i páska

Přestože se kvůli divné době museli příznivci Baníku spokojit jen se streamem z přípravného utkání s Blanskem, nikoli fyzickou přítomností na Bazalech, dojmy z pátečního duelu jim možná i tak o malinko zpříjemní víkend.

Veškerou svou zvědavost totiž upnuli na debut Pepeho Meny, jemuž stačilo třicet minut na to, aby si je minimálně dle reakcí na sociálních sítích okamžitě získal.

„Víme, že je to pohyblivý, pracovitý hráč, který je silný na míči. Cpe se do koncovky, brzy po nástupu vstřelil hned branku. To mu určitě pomůže k rychlejší adaptaci,“ komentoval Španělovo první seznámení s novými spoluhráči spokojený kouč Luboš Kozel.

Ale popořádku. Vzhledem k tomu, že se Mena do tréninku v Ostravě zapojil až v úterý a i v souvislosti s cestováním a hektické finalizaci transferu na něj dopadla únava, dostal proti Blansku porci závěrečné půlhodinky.

Postavil se na levou stranu před beka Jiřího Fleišmana, ale hned po úvodních vteřinách bylo jasné, že typickým křídlem opravdu není. Tu kombinoval ve středu hřiště, tu zase na pravé straně.

Potvrdilo se, že jde o technického fotbalistu s velkým akčním rádiem, který chce neustále míč. Když ho po pěti minutách dostal od Azeveda do těžké pozice na šestnáctku, opřel se do něj z voleje a střelou přes hlavu vystrašil hostujícího gólmana.

Spoluhráči, kteří dostali volno, i funkcionáři na tribuně Menu okamžitě povzbudili potleskem.

O pár sekund později už mu gratulovali ke gólu, když si našel ve vápně odražený balon a přesnou přízemní placírkou jej z hranice penalty uklidil přesně k tyči. Se čtrnáctkou na dresu si radost z premiérové branky upřímným poplácáním užil s každým na hřišti. I takový detail svědčí o tom, co o Menovi říkal jeho sevillský kamarád Tomáš Vaclík – že jde o pohodového kluka, který zapadne.

Mena držel pozici levého záložníka pouze při defenzivních povinnostech. Když Baník zaútočil, odskakoval si do volných prostorů po celé šířce hřiště.

Kromě aktivity ukázal i vynikající první dotyk, díky kterému si o chvíli později připravil palebnou pozici. Jeho bomba mířila těsně nad.

To Filip Kaloč byl vzápětí přesnější, když povedenou akci zakončil nekompromisně pod břevno. Hádáte, kdo mu přihrával? Ano, Mena. Takže osobní bilance 1+1 za devět minut, což není špatné.

Čísla mohl mít čerstvý vítěz Evropské ligy dokonce ještě lepší, kdyby proměnil báječný Fleišmanův zpětný centr. Mena střílel z první, levou tyč minul o milimetry. Podobně neúspěšný byl i Tijani, když ho odchovanec Sevilly utajenou uličkou vyslal přímo před gólmana. Další skrytou kolmici pak v závěru adresoval i Tetourovi, opět z toho byla tutovka pro vysokého Nigerijce na hrotu.

„Perfect, Pepe. Good job! Bueno, come on,“ ozývalo se prázdným stadionem směrem k posile, která duel po Stronatiho vystřídání dohrávala s kapitánskou páskou, aby zacinkala týmová kasa.

„Čekal jsem, že Pepe bude unavený, proto šel jen na třicet minut. Ale vidím, že s únavou se pere a že chce pracovat. To je to hlavní a pozitivní,“ líbilo se Kozlovi.

„Největší naší slabinou je efektivita, protože šancí jsme si vytvářeli dost. S ofenzivní fází můžeme být spokojení. Okýnka jsme měli vzadu po našich ztrátách, tam budu mít co vytknout,“ doplnil své hodnocení.

Kvůli koronavirové pauze bude mít trenér dostatek času Menu zapracovat tak, aby po opětovném startu ligy už figuroval v základní sestavě. S pěti body v tabulce není nač čekat.