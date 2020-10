Vaclík chválí posilu Baníku: Pepe je šikovný a pracovitý. Jak trénoval?

„Probírali jsme to s panem Grussmannem, nedávno mi pak psal i sám Pepe,“ přiznává s úsměvem Vaclík. Jeho odpověď? „Baník jsem mu doporučil, věřím, že to pro něj bude dobré.“

O technických kvalitách by vzhledem ke španělské výchově v Seville, jejímž je hráč s fotbalovou přezdívkou Pepe odchovancem, nemělo být pochyb. Práce s míčem, to je základ. Ale už i větší jména měla problémy s fyzickou náročností české FORTUNA:LIGY. Tam bývá nejčastější zádrhel.

„Samozřejmě styl fotbalu ve Španělsku a v Česku je úplně jiný, ale on si to uvědomuje. Jak jsem ho stihl poznat, jsem přesvědčený o tom, že se všemu přizpůsobí, protože je to opravdu velice poctivý kluk. Podle mě to zvládne, aklimatizace a zvykání si na nové věci nebude trvat dlouho,“ nepochybuje gólman, jenž fotbalově vyrostl v ostravských Vítkovicích.

K tomuto úsudku Vaclíka vede zejména Menova píle. „Na trénink chodil jako jeden z prvních a naopak potom odcházel mezi posledními, takže kromě toho, že jde o velmi šikovného fotbalistu, je hodně pracovitý,“ chválí muže, jehož transfer zprostředkoval agent Petr Bartoníček a posvětila jej i analýza datového skautingu.

Ta však nerozpozná psychickou odolnost. Ani tohle by však podle Vaclíka neměla být slabina charakterního mladíka: „Mentálně je na to nachystaný, bere to jako výzvu, bude se chtít ukázat. Cítím, že to pro něj bude dobrá štace a že on i lidé z Baníku budou ze vzájemné spolupráce spokojeni.“

První šanci pro Menu ukázat své schopnosti a zapůsobit na své nové spoluhráče přijde v pátek, kdy Slezané odehrají přátelský duel proti druholigovému Blansku. Smlouvu na Bazalech podepsal do 31. prosince 2023.