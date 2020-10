Hráči, co v létě opustili Spartu: Kanga pod palbou i umořený talent

Jak si vedou hráči, kteří v létě skončili ve Spartě? • FOTO: koláž iSport.cz Byl to masivní hráčský odliv, který v létě postihl pražskou Spartu. Branami Letné naposledy prošla celá řada hráčů, jedním z nich byl i fanoušky oblíbený obránce Costa Nhaimonesu. Sympaťák ze Zimbabwe se nově domluvil na angažmá v indickém klubu Kerala Blasters. Server iSport.cz se při té příležitosti podíval, jak jsou na tom aktuálně další fotbalisté, kteří po minulé sezoně pražský klub definitivně opustili.

Guélor Kanga záložník, 30 let Klub: Crvena Zvezda Bělehrad Bilance v 2020/2021 Zápasy: 11 Minuty: 674 Góly: 1 Asistence: 4 Prakticky okamžitě po návratu do Crvene Zvezdy skočil Guélor Kanga do základní sestavy. To se ostatně v případě gabonského reprezentanta očekávalo. Jeho dosavadní výkony ale budí spíš rozpaky. Pod palbu kritiky médií i fanoušků se dostal především za výkon v utkání proti Nikósii, ve kterém klub z Bělehradu ztratil šanci na postup do Ligy mistrů. Nezvládl penaltový rozstřel, Kanga měl jít kopat až v páté sérii, vůbec se na něj ale nedostalo. „Nejhorší letní posila Zvezdy,“ mají jasno příznivci na sociálních sítích.

Martin Frýdek obránce/záložník, 28 let Klub: FC Lucern Bilance v 2020/2021 Zápasy: 0 Minuty: 0 Góly: 0 Asistence: 0 Když na konci července oficiálně skončil ve Spartě, mělo se za jisté, že velmi rychle podepíše smlouvu jinde. Tak se ale v případě Martina Frýdka nestalo. Dny a týdny letěly a defenzivní univerzál zůstával bez práce až skoro do poloviny října, kde podespal ve Švýcarsku. Částečně doplácel na pandemii koronaviru, která zasáhla i fotbalový trh. Částečně i na své vysoké požadavky.

Georges Mandjeck záložník, 31 let Klub: Beveren Bilance v 2020/2021 Zápasy: 1 Minuty: 73 Góly: 0 Asistence: 0 Představoval si angažmá v Ligue 1, koketoval s přesunem do Maccabi Haifa, kde v minulosti během působení ve Spartě hostoval. Osud ale záložníka Georgese Mandjecka zavál do Belgie, kde se domluvil na spolupráci s Beverenem. K celku ze dna tamní nejvyšší soutěže se připojil až v rozběhnutém ročníku, i proto zatím stihl odehrát pouze jedno utkání.

Tal Ben Chaim křídlo, 31 let Klub: Maccabi Tel Aviv Bilance v 2020/2021 Zápasy: 4 Minuty: 91 Góly: 0 Asistence: 0 Letnou opustil už během jara, když se s ním vedení Sparty domluvilo na předčasném ukončení smlouvy. Tal Ben Chaim neměl prakticky jinou možnost, než se vrátit domů do Izraele. Na starém kontinentu o něj totiž nejevil zájem vůbec nikdo. A první týdny v Maccabi Tel Aviv možná ukazují, proč tomu tak bylo. Ben Chaim zatím odehrál pouze 91 minut, na kontě nemá žádný gól ani asistencí. Jeho kariéra tak nadále uvadá, vzkříšení po návratu do důvěrně známého prostředí nepřichází.

Semih Kaya stoper, 29 let Klub: Malatyaspor Bilance v 2020/2021 Zápasy: 1 Minuty: 84 Góly: 0 Asistence: 0 Myslel si na návrat do Galatasaraye, to ale neklaplo. Stoper Semih Kaya zůstával po konci ve Spartě dlouho bez angažmá, nakonec musel vzít zavděk nabídkou mnohem skromnějšího tureckého klubu. V Malatyasporu, kde podepsal smlouvu až koncem září, se potkal s bývalým parťákem z Prahy Benjaminem Tettehem. Zatím stihl jedno soutěžní utkání, ale měl by být pevným členem základní sestavy.

Zinedin Mustedanagič záložník, 22 let Klub: FK Sarajevo Bilance v 2020/2021 Zápasy: 4 Minuty: 60 Góly: 0 Asistence: 0 Talent od Boha, s pracovní morálkou už to ovšem bylo slabší. Zinedin Mustedanagič platil za jeden z největších klenotů vyhlášené strahovské akademie, přechod z mládežnických kategorií mezi chlapy však nezvládl. V prvním týmu Sparty se nikdy výrazněji neprosadil, nepookřál ani během hostování v Ružomberoku a Českých Budějovicích. Od léta je definitivně hráčem Sarajeva, ani tam to ale není žádná sláva. Zatím má v nohách pouhých 60 minut.

Martin Graiciar útočník, 21 let Klub: Mladá Boleslav Bilance v 2020/2021 Zápasy: 2 Minuty: 117 Góly: 0 Asistence: 0 Angažmá ve Spartě mu nevyšlo podle představ, Martina Graiciara trápily opakované zdravotní problémy i nedostatečná výkonnost. Během jara se mluvilo o zájmu Slavie, někdejší velký talent českého fotbalu nakonec zamířil z Fiorentiny na hostování do Mladé Boleslavi. Nutně potřebuje hrát a získávat praxi. Pod náročným trenérem Jozefem Weberem by mohl uvadající kariéru opět nakopnout, pokud to tedy situace kolem pandemie koronaviru povolí.