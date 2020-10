Kdy se vrátí liga? LFA chce začít už příští víkend, sejde se s Prymulou

Oficiálně je stopka pro všechen organizovaný sport v České republice do 3. listopadu. To však nemusí být případ FORTUNA:LIGY. Po úterním jednání mimořádného Ligového výboru LFA se podle informací iSport.cz chystá schůzka mezi představiteli asociace, premiérem Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou. Snahou je docílit pro fotbal výjimku, aby se v omezeném režimu mohl rozběhnout už o víkendu (24. -25. října). Nebo alespoň o týden později, tedy také ještě před skončením současných nařízení.

Od pondělí je český organizovaný sport mimo hru. Jsou zrušeny veškeré profesionální i volnočasové sportovní aktivity a uzavřena všechna vnitřní sportoviště. Navíc přišlo ze strany vlády doplňující opatření, které dovoluje shromažďování maximálně šesti lidí, což výrazně omezuje tréninkový procesu fotbalových klubů.

Výjimku by zatím měla mít pouze trojice českých účastníků fotbalové Evropské ligy. Slavii, Spartu a Liberec čekají do konce října první a druhé kolo základních skupin. Ale i tady se teprve řeší, jak to bude s tréninkovým procesem. LFA měla zaslat na ministerstvo žádost o přesný výklad tohoto nařízení. To proto, že si zakládá na tom, že již od jara – kdy si vyjednala díky manuálu výjimku pro konání profesionálních soutěží – přísně dodržuje vládní požadavky.

To nic nemění na tom, že Ligová fotbalová asociace dělá vše proto, aby se FORTUNA:LIGA vrátila na stadiony již o víkendu 24 .–25. října. Podle zdrojů iSport.cz na úterním jednání LFA přišla s návrhem iniciovat schůzku se zástupci vlády (Andrejem Babišem a Romanem Prymulou), kde si chce vyjednat výjimku.

Nutí ji k tomu především narvaná termínová listina. Liga se ocitá pod termínovým tlakem, protože konec sezony je jasně ohraničený konání EURO. I to má být předmětem schůzky, kdy zástupci LFA chtějí vládě zdůraznit, že termín evropského šampionátu je zeď, kterou se nedá projít.

Už tato odmlka znamená, že se pravděpodobně budou muset najít termíny v rámci plánované zimní přestávky. Na jaro se příliš spoléhat nedá, protože se nedá vyloučit postup některého z týmů do vyřazovací fáze Evropské ligy.

Opatření vláda zatím vyhlásila do konce nouzového stavu, tedy do 3. listopadu. Nouzový stav ale může kabinet se souhlasem Poslanecké sněmovny prodloužit.