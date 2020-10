Baník? Co nejrychleji pryč! Reiter popsal přesun do Zbrojovky

Divoký život Rudolfu Reiterovi tento víkend končí. Už si nebude muset jezdit prát do Ostravy a objednávat třikrát denně stravu. „Byl jsem nejlepší zákazník damejidlo.cz,“ směje se při vzpomínce na hotelové přežívání s přítelkyní a synem. Od Zbrojovky nyní dostal v jiném hotelu k dispozici apartmán 2+kk. Do konce podzimu už to nějak doklepe. A dál? Nechá se překvapit. V Baníku to pod Lubošem Kozlem pro sebe růžově nevidí.

Umíte si představit návrat do Baníku? Chtělo by se vám zase bojovat za stávajícího trenéra o místo?

„Přesně vím, na co se chcete zeptat. Je to těžký…Nyní se chci soustředit na Brno. Na to, co je teď. Zatím platí hostování na první část sezony. Je ještě brzy řešit, co bude dál. Je to otevřené. Uvidíme v zimě.“

RUDOLF REITER Narozen: 28. září 1994 (26 let) Výška/váha: 180 cm/77 kg Post: záložník Klub: Zbrojovka Brno (hostování) Kariéra: Sparta Praha (2001–2014), Viktoria Žižkov (2014–2015), FK Vlašim (2015–2017), Bohemians Praha 1905 (2017–2019), Baník Ostrava (2019-), Zbrojovka Brno – hostování (2020-)

Nechtěl jste odejít na delší hostování, aspoň do konce ročníku?

„Nechci, aby to vyznělo blbě. Nicméně pro mě bylo zásadní odejít co nejrychleji. To se povedlo. Kam a na jak dlouho, to už mi bylo v podstatě jedno. Nabídla se možnost Brno, kluby to takhle chtěly. A já jsem řekl: O.K.“

Na začátku sezony vám kouč Kozel nějaké minuty dopřával. Nezískal jste pocit, že to přece jen půjde?

„No nevím, celý ten půlrok byl divnej…V letní přípravě to vypadalo super. Docela jsem si rozuměl s Jurim (obráncem Janem Juroškou). Vypadalo to, že máme podobný styl a bude to fungovat. Říkal jsem si, že by to mohlo jít. Jenže hned po prvním kole v Karviné se od toho ustoupilo. Bylo to v podstatě zase tam, kde předtím. Vrátilo se to do starých kolejí. A já jsem nechtěl riskovat a zažít další takový půlrok. Kdybych měl rok jenom naskakovat, nebylo by to dobrý. Cítím se na víc než na patnáct minut.“

Jak se liší metody Kozla a jeho předchůdce Bohumila Páníka, který vám věřil?

„U trenéra (Kozla) je to víc takticky svázané. Má principy pro hru dopředu, které mi absolutně nevyhovovaly. Nejsem typ, abych hrál zády k bráně anebo kombinoval někde ve středu hřiště. Pohybujete se v úplně jiných prostorech, než jste zvyklý a zákonitě hrajete de facto jiný fotbal. Jsou hráči, kterým to vyhovuje, umí třeba daleko líp kopat. Já potřebuju běhat za obranu, hrát na kraji. Dřív byla jasně daná hra dozadu a dopředu jsme měli víceméně volnost. Trenér Páník mi vyhovoval.“

Má k němu brněnský Miloslav Machálek blíž než ke Kozlovi?

„Určitě. Mluvil jsem s ním, měl velký zájem. Hodně jsem se dozvěděl od pana Požára (sportovního manažera Zbrojovky), se kterým se hodně dlouho znám ze Sparty. To celé není nic proti trenérovi Kozlovi. Každý má svou filozofii. Popisuju jen realitu. V žádném případě to nechci všechno svádět na něj. Já mám na tom taky svůj díl viny. Ale pokud hrajete stylem, který máte za celý život ověřený, dostáváte se do situací, ve kterých jste nejsilnější. A prodáváte své silné stránky nejlíp. Styl Zbrojovky by mi mohl sedět.“

V prvním domácím utkání za Brno proti Karviné jste navzdory porážce vypadal herně velmi dobře.

„Po dlouhé době mě to zase hodně bavilo. Mám volnost dopředu. Směrem dozadu je trenér v dobrém slova smyslu pes. To je potřeba, kór na nás. Víme, jak jsme v obraně děraví.“

Zápas jste nedohrál kvůli svalovému zranění a kouč hned predikoval, že budete na delší dobu mimo hru. Jenže vy jste za pár dní seděl v poháru s Jihlavou na lavičce. Jak to vysvětlíte?

„Docela jsme se lekli. V zápase mě píchlo v lýtku a hned po něm mi to steklo do kotníku. Báli jsme se, co s tím je. Vyšetření ale nic vážnějšího neukázalo. Když se mě trenér zeptal, jestli chci jít do poháru, řekl jsem, že jo. Kdybych netrénoval, ztuhne mi to a je to ještě horší. Takže jsme to „léčili“ takhle. Dnes už o tom vůbec nevím.“

Zatrnulo původně i vám?

„No, s kotníkem jsem vůbec nepočítal. (úsměv) Když mě píchlo v lýtku, říkal jsem si: Ježíšikriste, to snad ne…O lýtku jsem ale druhý den vůbec nevěděl. Byl z toho kotník. Bylo mi vysvětleno, že se něco vytvoří v lýtku a může to stéct do kotníku.“

Má nováček na víc? Zatím získal jediný bod.

„Stoprocentně. Jsem o tom přesvědčený a budu to omílat furt dokola. Jsou tu nadstandardní kluci, opravdu šikovní. Ono je to ale těžké, když vám pořád chybí deset dvanáct hráčů. I tohle se do toho promítlo. Já jsem ještě koronu neměl, ale vím, jaké to je, když se vracím po blbé angíně. Dostávám se do toho dva týdny. Cítíte se zahlcený, trvá, než se rozdýcháte. Je to horší, než když máte nakopnutý kotník a týden nehrajete. Korona je sajrajt. Je fakt, že mančaft ještě není tak takticky vyzrálý, je v něm hodně mladých kluků. Musíme zlepšit obranu.“

Znal jste vůbec nějakého brněnského hráče osobně?

„Přišel jsem do kabiny a neznal jsem se s nikým. Je to asi jediný tým v lize, ve kterém nebyl nikdo, s nímž bych předtím někde hrál. A ani tam nebylo moc kluků, kteří by nastoupili proti mně. Ale nervózní jsem z toho nebyl. Je otázka pár dnů, než se otrkáte. Pak máte pocit, že se znáte dávno. S nikým nemám problém a doufám, že nikdo nemá problém se mnou. (úsměv) Kabina je skvělá.“

S kým jste navázal užší vztah?

„Hodně se bavím s Honzou Hlavem (Hlavicou). Sedíme vedle sebe, a když jsme měli individuální tréninky, chodili jsme spolu běhat. Po tréninku zajdeme do posilovny, píšeme si. Fotbalové prostředí není nějak obrovské. Nějaká jména jsem znal z ligy, obličeje jsem si s nimi pak spojil. Ty mlaďase jsem vůbec neznal. Trenér mě při prvním rozhovoru upozorňoval, že hodně dbá na komunikaci na hřišti. Chtěl po mně, abych se co nejdřív naučil jména kluků.“

Už jste komplet přestěhovaní na jih Moravy?

„Z pátku na sobotu jsme do dvou ráno balili a pak jsme v Ostravě předávali byt. Nakonec jdeme do jiného hotelu, kde máme apartmán s kuchyní a pračkou. Je to jako menší byt. Mám kam dát auto a navíc nám uvolnili sklad, kde můžu nechat gumy na auto a kola. Předtím jsem jezdíval do Ostravy si vyprat. Byly to bojové podmínky. O mě nejde, já bych přežil. Ale mám přítelkyni a syna. Sehnat na tak krátkou dobu byt k pronájmu není jednoduché.“

Jak aktuálně vidíte Baník? Má už na nejlepší?

„Co se týká kvality kádru, je stoprocentně v TOP 5. Samozřejmě nepatří tam, kde teď je. Ale zase tam není moc hráčů, kteří by v klubu působili pět šest let. Různě se to skládalo. Upřímně, na nejlepší tři týmy ligy to ještě není. Jedna věc jsou ambice a ta druhá, přetavit je v realitu.“