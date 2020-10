Chovanec ven! Liga podpoří Malíka, chce odvolat šéfa rozhodčích

Chovanec sice nefiguruje mezi dvacítkou obviněných, ale pro jeho odvolání mluví nejméně dvě skutečnosti s kauzou spojené. Jednak mezi obviněnými figuruje řada těch z profesionální listiny, což jsou Chovancovi přímí podřízení, jednak se jeho jméno mělo objevit v odposleších v souvislosti s žádostí Romana Rogoze na změnu delegace sudích v zápasu Vyšehradu.

Podpora ligy však ještě neznamená zaručené Chovancovo odvolání. Ve dvanáctičlenném výkonném výboru, který předsedu rozhodčích jmenuje i odvolává, sedí za ligové kluby pouze dva zástupci (Dušan Svoboda, Tomáš Paclík).

Přesto je nucený odchod někdejšího reprezentanta a trenéra pravděpodobný. S ním by padla celá komise rozhodčích, což by pro ligu i asociaci to znamenalo nutnost urychleně nalézt provizorní systém delegace rozhodčích na utkání první a druhé nejvyšší soutěže. V tomto paradoxně všem nahrává koronavirová přestávka.