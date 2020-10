Baroš: Ba Loua a Lingr měli jít do Baníku. I z něj můžou do zahraničí

Během týdne se v Praze věnuje rodině, o víkendu střílí góly za rodné Vigantice v „Serii A“, jak sám nazývá zlínskou 1.A třídu. Do toho Milan Baroš fanouškům podepisuje svou knihu, se kterou chce vycestovat i do Turecka, nebo natáčí zábavná videa s ostravským divadelním souborem. Zkrátka si užívá zaslouženého relaxu po dlouhé kariéře, přesně jak plánoval.

Že by se oblékl do saka a začal funkcionařit třeba pro svůj milovaný Baník? Zatím ani náhodou. Pozvánku od O2 TV Sport do pondělního TIKI-TAKA však neodmítl. Viditelně odpočatý, usměvavý a už s nadhledem bývalého fotbalisty pak zajímavě okomentoval i témata, do kterých by se zřejmě jako aktivní hráč nepustil. Třeba špatnou spolupráci mužstev ze Slezska.

„Trošku mě mrzí, že kluby v jednom regionu nejsou tak propojené. Třeba Baník s Karvinou. Ba Loua odejde do Plzně, Lingr do Slavie, Frýďa (Michal Frydrych) do Polska místo do Baníku... Jestli chceme vybudovat, jak každý tvrdí, ten silný regionální klub, tak by tihle hráči měli odcházet přes Baník třeba rovnou do zahraničí,“ řekl Baroš.

Jenže co platové podmínky, které konkurence Ostravanů nabízí lepší? „Plzeň taky začínala kdysi s tím, že postahovala tyhle kluky a něco vybudovala,“ vypálil vítěz Ligy mistrů. „V dnešní době to pan Brabec lepí asi vesměs sám, není to nic jednoduchého nabídnout klukům velké peníze. Ale pro ně by třeba bylo lepší jít přes Baník, kde by byli dominantnější, víc by se ukázali. A peníze, které teď dostanou ve Slavii nebo Plzni, by potom měli v zahraničí. Navíc ještě daleko větší.“

S neuskutečněnými transfery kvalitních borců pak samozřejmě souvisí špatný pětibodový start Baníku do sezony. A logicky tlak, pod kterým se rázem ocitá i kouč Luboš Kozel, od nějž veřejnost čekala posun nejen výsledkový, ale i herní. Zatím se nekoná ani jeden. „Trenér Kozel měl třeba v Dukle takový prostor, protože nebyl pod takovým tlakem od fanoušků. Kdežto v Ostravě, když to nejde, přijde pískání a tlak na hráče i trenéry je cítit. Lidi Baník milují, nejsou asi tak trpěliví jako jinde. Je to specifické prostředí,“ snažil se Baroš pochopit náročné publikum.

A rozuměl i konci Marka Jankulovského v roli sportovního ředitele FCB: „Je to práce na plný úvazek od rána do večera plus víkendy. Bavili jsme se o tom, asi ho to doběhlo a usoudil, že by chtěl být víc s rodinou a cestovat. A to s touhle funkcí moc nejde.“

Hložek a Schick? Ideální dvojice Jak Vladimír Šmicer, tak Milan Baroš se v pondělní show shodli na tom, že ideální útočnou dvojící v reprezentaci by měl být Adam Hložek s Patrikem Schickem. O 18letém talentu Sparty se pak Baroš rozpovídal. „Byl jsem u jeho začátku na ligové scéně, a když jsem pak proti němu po nějaké době hrál na Letné, tak jsem si říkal, že je to úplně jiný hráč. Vyrostl snad o osm centimetrů, zesílil, je to kus chlapa! Má obrovský potenciál. Jestli se nezraní, může být pro pana Pasku ještě zajímavějším zbožím než Patrik Schick. Na svůj věk má myšlení, techniku, rychlost, sílu. S Patrikem, kdyby byl zdravý, by se v útoku nároďáku mohl dobře doplňovat,“ uvedl.

Pokleknutí reprezentace? Šmicer nevidí problém, Baroš pobavil