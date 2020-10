Pokleknutí reprezentace? Šmicer nevidí problém, Baroš pobavil

V zářijovém duelu v Olomouci se reprezentanti k pokleknutí Skotů nepřidali. David Holoubek v pořadu prozradil, že k tomu ani nebyli požádáni. „O ničem takovém nevím. Písklo se, hráči soupeře si klekli, my zůstali stát a pak jsme do nich šli,“ vrátil se k porážce náhradního týmu 1:2. „Tohle by do fotbalu nemělo patřit,“ uvedl následně.

Zatímco herec a bavič Richard Genzer se ke kontroverznímu momentu příliš nechtěl vyjadřovat, slovo si vzal Vladimír Šmicer. „Myslím, že není nic proti tomu, že si naši fotbalisti klekli. Jestli je o to Skoti požádali, tak tím vyjádřili respekt k té kampani, k soupeři. Takže proč ne, ale rozumím také tomu, že jsme nepoklekli tady doma. My tady respektujeme normálně všechny, nebo ne? Nemusím si k tomu ještě klekat.“

„Každý má právo vyjádřit svůj svobodný názor. Ale myslím si, že tyhle věci do fotbalu nepatří,“ zmínil Milan Baroš.

S kritikou počínání reprezentantů přišli i někteří politici jako Václav Klaus mladší či Tomio Okamura. Reprezentanti se prý stali jen loutkami. „Nemyslím si, že by kluci byli nějakými loutkami. Prostě dostali žádost, jestli podpoří tuhle kampaň a řekli, že jo. Poklekli a tím to končí. Nevidím v tom žádný problém, že to podpořili. Ale že by byli nějakými loutkami, to si nemyslím,“ dodal Šmicer.

Vážnou debatu chvilku rozředil Milan Baroš: „Když jsem hrál v zahraničí, tak jsme v kabině měli spoustu hráčů tmavé pleti a můžu říct, že to byli jedni z nejlepších kamarádů, se kterými jsem se bavil. Možná proto, že sám jsem taky,“ rozesmál všechny hosty i sám sebe. „Já jsem byl takový mulat.“