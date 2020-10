Baroš o Berbrově kauze: Praktiky mafie! Asi si přijdu pro pokutu

Český fotbal se zastavil. Tedy alespoň na hřišti, v zákulisí to vře jako dlouho ne! Kvůli korupční kauze jsou ve vazbě čtyři lidé včetně dosavadního místopředsedy FAČR Romana Berbra. Ke kauze v nejvyšších patrech českého fotbalu se v pořadu TIKI-TAKA na O2 TV Sport vyjádřili i legendární bývalí hráči Vladimír Šmicer a Milan Baroš. Ten by rád dostal zpátky pokutu, kterou musel před několika lety zaplatit.

Ikonu Slavie či Liverpoolu Šmicera překvapilo, že vlivný Berbr vůbec v poutech skončil. „Tvářil se sebevědomně, že má všechno pod kontrolou. Mysleli jsme, že na to nikdy nedojde. Můj tchán Láďa Vízek ho pravidelně kritizoval, nebyl jedinej, ale vždycky tomu chyběly důkazy. Potěší mě, když je teď někdo předloží, a náš fotbal se pročistí,“ zmínil.

Šmicer také poznamenal, že nekalé praktiky nejsou v českém fotbale bohužel nic nového, a dějí se i na výrazně nižších úrovních. „Ty kauzy se opakují. Bohužel je tu řada lidí, co si chce zápas koupit. Děje se to od A třídy, od nejnižších soutěží,“ řekl „Štístko“ s tím, že jakákoli snaha o nápravu byla dřív potlačována. „Bývala to bezmoc, když se tě někdo snažil uplatit, šel si na svaz, a oni ti řekli: Máš důkazy? Nemáš, běž domů.“

Co říct k poměrům v českém fotbale má i Milan Baroš. Po zápase jeho Baníku s Plzní v roce 2015, kdy si rozhodčí na obou stranách nepočínal nejlépe, ho přirovnal k žumpě. „Musel jsem tehdy jít na disciplinární komisi, že haním dobré jméno českého fotbalu. Asi si tam skočím pro tu pokutu, když to vidím,“ smál se Baroš ve vysílání TIKI-TAKA na O2 TV Sport.

A zavzpomínal, jak to vypadalo, když se do české ligy vrátil. „Některé týmy jste porazit nemohli, to nešlo. Věděli jsme, že když někam pojedeme, nemáme šanci. Prosakovaly nějaké informace ven. I bývalí předsedové jsou trestně stíhaní, to nemůže házet dobré světlo na český fotbal,“ sdělil Baroš a dodal optimistickou vizi. „Snad se to pročistí a přijdou tam noví lidé. Ale chápu, že doteď neměli chuť tam jít, protože je to semele, a každý jejich nápad bude svržen. Snad se český fotbal obmění a půjde se čistou cestou, tohle byly praktiky mafie.“