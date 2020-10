Velká ANKETA o Malíkovi: kluby stojí za předsedou, osobnosti chtějí řez

Jak se na setrvání Martina Malíka v čele FAČR dívají ligové kluby a osobnosti fotbalového i nefotbalového světa? • FOTO: Koláž iSport.cz Předseda Fotbalové asociace České republiky Martin Malík po vypuknutí obrovského korupčního skandálu uvnitř hnutí přiznal vlastní pochybení, nicméně dál hodlá setrvat ve funkci svazového šéfa a být hnacím motorem očisty fotbalu. Deník Sport ve velké anketě oslovil ligové kluby i výrazné osobnosti z fotbalu i mimo něj. Kdo by Malíka podržel a kdo by naopak vymetl celé vedení FAČR?

AC Sparta Praha „Martin Malík je řádně zvolený předseda FAČR. Dostal důvěru od delegátů valné hromady a celého fotbalového prostředí. Zároveň dle všech informací není součástí aktuálního vyšetřování Policie ČR. Proto by z našeho pohledu bylo správné, aby dál zůstal v čele FAČR. Měl by mít šanci prokázat, že je dostatečně silný, aby český fotbal provedl nelehkým obdobím. Je velmi správné, že ve fotbale probíhá očista. Martin Malík by se z pozice řádně zvoleného předsedy měl významně podílet na tom, aby tato očista nadále pokračovala.“ Gólová radost hráčů Sparty • Foto Michal Beránek (Sport)

SK Slavia Praha „Jsme silně znepokojeni kauzou kolem dnes už bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra, která výrazně poškozuje fotbal v očích celé veřejnosti. Věříme, že Policie ČR případ pečlivě vyšetří podle principu ´padni komu padni´. Český fotbal nyní musí zahájit cestu k tomu, aby v něj fanoušci a sponzoři znovu získali důvěru. Budoucnost vyžaduje komplexní řešení, které budeme chtít hledat ve spolupráci s ostatními majiteli klubů z Ligové fotbalové asociace. Nepreferujeme další prohlubování krize a nechceme chaos, fotbalové soutěže musí pokračovat, předseda Malík by měl fotbal dovést do valné hromady.“ Slávisté se radují z branky proti Teplicím, kterou vstřelil Tomáš Holeš • Foto Pavel Mazáč / Sport

FC Baník Ostrava „Pan Malík je řádně zvoleným předsedou FAČR. Situaci, v jaké se fotbal momentálně nachází, by jakékoliv ukvapené řešení neprospělo a bezmyšlenkovité odstoupení předsedy asociace by takovým krokem bylo. Nemluvě o tom, že v této chvíli ani nevíme o případném kandidátovi, který by byl na převzetí této funkce okamžitě připraven. Před panem Malíkem teď stojí úkol najít novou a jinou cestu, po níž se český fotbal vydá. A v tom pana Malíka podporujeme. O příštím předsedovi FAČR ať rozhodne valná hromada.“ Fotbalisté ostravského Baníku slaví gól v Teplicích • Foto ČTK

FK Teplice „Na základě vzniklé situace, kterou můžeme takřka v přímém přenosu sledovat od pátečního poledne, ale i na základě pondělního vyjádření předsedy FAČR, vyzývám tímto výkonný výbor k rezignaci na své funkce, protože každý člen výkonného výboru by měl přijmout za tuto situaci osobní zodpovědnost. Je totiž naprosto nedůležité, zda jednotliví členové situaci pouze mlčky přihlíželi nebo se na ní někteří dokonce aktivně podíleli, popřípadě ji podporovali. Výsledkem by tak jako tak měla být rezignace.“ Teplická radost po vyrovnání zápasu s Pardubicemi • Foto Dominik Bakeš

Bohemians Praha 1905 „Teď je potřeba chvíli přemýšlet. Především musí fotbal dál pokračovat. Líbí se nám, jak najednou bude hodně spasitelů, kteří dodnes nebyli nikde slyšet.“ Zklamaný kapitán Bohemians Josef Jindřišek po zápase v Olomouci • Foto Dominik Bakes / Sport

FK Jablonec „Současný předseda VV FAČR Martin Malík má nadále naší podporu. Od vedení teď očekáváme, že nastolí jasný směr, jak tuto nastalou situaci vyřeší a do budoucna předejde podobným excesům, které by ohrožovaly kredibilitu českého fotbalového prostředí v očích odborné i laické veřejnosti.“ Fotbalisté Jablonce slaví trefu Ivana Schranze proti Baníku, pro střelce to byl první přesný zásah po přestupu • Foto Pavel Mazáč / Sport

FC Slovan Liberec „Výkonný výbor včetně předsedy je volen valnou hromadou. Pokud kterýkoli člen sám neodstoupí během funkčního období, tak je povinen zodpovědně plnit svůj mandát do další volební valné hromady.“ Liberečtí Jakub Pešek, Jhon Mosquera a Martin Koscelník se radují z gólu v ligovém duelu s Plzní • Foto Michal Beránek (Sport)

Jan Koller, nejlepší střelec historie české reprezentace „Teď je ten správný okamžik, kdy by se mělo spoustu věcí změnit a český fotbal zgruntu očistit. Zatčením Berbra a spol. se potvrdilo, o čem se mluví dlouhou dobu. Spadla klec a doufám, že to nevyšumí do ztracena. Že se zadrženým prokáže jejich vina a dostanou trest. Je nutná celková reorganizace fotbalu, aby zase získal kredit. Martin Malík by měl odstoupit, věci kolem Berbra se děly za jeho vedení. Měl by přijít nový předseda a celé hnutí pročistit, začíná to už od okresů a krajů. Nový předseda by si měl sestavit nový tým, protože sám by na velké úkoly nestačil. Napadá mě Ivan Hašek, který už má s vedením českého fotbalu zkušenosti. Jenže tenkrát byl předsedou v době, kdy s tím nešlo nic moc dělat. Ideální by bylo, kdyby se do Česka vrátil Pavel Nedvěd nebo Petr Čech, ale ti mají asi dost práce tam, kde jsou. S fotbalovým managementem má zkušenost Karel Poborský či Honza Nezmar, plus by se na nového šéfa mohli nabalit třeba kvalitní ekonomové. Když už změnu, tak kompletní.“ Jan Koller a Milan Baroš si náramně rozuměli • Foto Archiv Sportu

Horst Siegl, bývalý reprezentant „Sleduju to z povzdálí asi jako všichni ostatní lidé, kteří do zákulisí tolik nevidí, ale podle toho, co se událo, by asi mělo skončit celé vedení. Myslím si, že si to přeje i široká veřejnost. Podle toho co slýchávám, by to bylo ku prospěchu, protože nějakým způsobem bylo současné vedení FAČR propojené s členy, kteří rezignovali. Určitě o nějakých nekalých věcech museli vědět. Na druhou stranu by to měl rozhodnout výkonný výbor. Do vedení se však musí vybrat správní lidé.“ 2014. Dva kanonýři. David Lafata (vpravo) a Horst Siegl • Foto Pavel Mazáč/Sport

Marek Jankulovski, bývalý reprezentant „Chtělo by to průvan. Český fotbal se musí pročistit a v jeho vedení by měli být lidé, kteří to dělají pro jeho dobro. Fotbal pro ně bude priorita a jejich osobní zájmy půjdou stranou. Takové tam momentálně nevidím. Je těžké posoudit, co je na posledních událostech pravdivé a co není. Pana Malíka osobně neznám, ale rozhodně to nebude mít jednoduché. Část lidí skončila, část se odvolala a část tam zůstane. Důvěra už nikdy nebude taková, která by ve fotbale měla být. Byl jsem dva roky sportovním ředitelem Baníku a určité věci v českém fotbale se mi nelíbily.“ Marek Jankulovski s reprezentačním koučem Jaroslavem Šilhavým • Foto Jaroslav Legner (Sport)

Milan Fukal, bývalý reprezentant „Znám Martina Malíka osobně. Měl jsem možnost jej poznat při jednání s Hráčskou fotbalovou unií a udělal na mě dobrý dojem. Nicméně netuším, jakým způsobem fungoval s Romanem Berbrem. Razím teorii, že pokaždé když se něco stane, spadne to na určitý kolektiv lidí a ne každý může za to, co provedl někdo jiný. I proto bych pana Malíka, pokud mu nebude prokázaná vina, z ničeho neosočoval. Obecně ale už delší dobu fotbalová komunita čeká na to, aby v nejvyšších funkcích byli slušní a poctiví lidé, kteří si svých pozic budou vážit a nebudou dělat levárny. Zůstávám optimistou a věřím, že je nyní ideální čas image fotbalu změnit. Otázkou zůstává, zda budou mít lidé vůli chtít něco změnit.“ Milan Fukal na archivním snímku v dresu Borussie Mönchengladbach • Foto Archiv Sportu

David Jarolím, bývalý reprezentant „Nevěřím už vůbec nikomu. To je můj názor. Myslím si, že celková struktura FAČR by měla být vybudovaná od nuly. Celé by to mělo být transparentní. Měli by být obsazení lidé, kteří nejsou s asociací nijak vázaný z minulosti. Samozřejmě nejde nové vedení poskládat jen z bývalých hráčů, ale myslím si, že nějakým způsobem by se do toho určitě měli zapojit. Novým lidem musí jít o český fotbal, o mládež a její růst, a ne aby na povrch vyplavala taková špína jako je tomu nyní. Proč se vlastně vše rozseklo až teď? Proč se někteří lidé ve vedení FAČR proti těmto věcem neohradili už dávno? Máme před sebou velkou šanci, jak začít novým způsobem. Pokud ji nevyužijeme teď, tak asi už nikdy.“ Bývalý reprezentant David Jarolím • Foto Dominik Bakeš (Sport)

Milan Baroš, vítěz Ligy mistrů, baníkovec „Když jsem se do Česka vracel poprvé, kritizoval jsem rozhodčí. Musel jsem tehdy jít na disciplinární komisi, že haním dobré jméno českého fotbalu. Asi si tam skočím pro tu pokutu, když to vidím... Některé týmy jste porazit nemohli, to nešlo. Věděli jsme, že když někam pojedeme, nemáme šanci. Prosakovaly nějaké informace ven. I bývalí předsedové jsou trestně stíhaní, to nemůže házet dobré světlo na český fotbal. Snad se to pročistí a přijdou tam noví lidé. Ale chápu, že doteď neměli chuť tam jít, protože je to semele, a každý jejich nápad bude svržen. Snad se český fotbal obmění a půjde se čistou cestou, tohle byly praktiky mafie.“ (zdroj: Tiki-Taka) Legendy o Berbrově kauze: Mafiánské praktiky! Asi si přijdu pro pokutu, řekl Baroš

Vladimír Šmicer, vítěz Ligy mistrů, slávista „Vždycky se tvářil (Roman Berbr) sebevědomě, že má všechno pod kontrolou, takže jsme si mysleli, že na to, co se teď stalo, nikdy nedojde. Můj tchán Láďa Vízek ho pravidelně kritizoval, nebyl jediný, ale vždycky tomu chyběly důkazy. Potěší mě, když je teď někdo předloží a náš fotbal se pročistí, protože ty kauzy se opakují. Bohužel je tu řada lidí, co si chce zápas koupit. Děje se to od A třídy, od nejnižších soutěží. Bývala to bezmoc, když se tě někdo snažil uplatit, šel jsi na svaz, a oni ti řekli: Máš důkazy? Nemáš, běž domů.“ (zdroj: Tiki-Taka) Pokleknutí reprezentace? Šmicer nevidí problém, Baroš pobavil

Václav Krondl, bývalý mezinárodní rozhodčí i delegát, člen minulé Komise rozhodčích „Z vystoupení pana Malíka mi bylo smutno, naprosto mě zklamal. Je vrchol alibismu házet teď všechny do jednoho pytle, mluvit o tom, že všichni jsou vinni. Zvlášť když řadu slušných lidí z fotbalu právě toto vedení v minulých letech vypudilo. Odstoupit by proto nyní měl celý výkonný výbor včetně generálního sekretáře. Fotbal potřebuje nové vedení. Musí to být lidé, kteří v životě opravdu něco dokázali. Jinak doufám, že očistu budou chtít i ligové kluby. V tomto ohledu se mi líbilo vystoupení pana Šedlbauera. Víc lidí jako je on. A co říkám na zatčení pana Berbra? Na jednu stranu jsem upřímně rád, že se konečně všechno provalilo. Na druhou stranu pro fotbal to teď bude hrozně těžké období, těžko se z toho bude zvedat, a to mu nepřeji.“ Václav Krondl • Foto Barbora Reichová (Sport)

Marek Taclík, herec, fanoušek FK Teplice „Pro mě jako fotbalového fanouška je to složité. Nerozumím tolik zákulisním věcem, ale podle toho, co se objevuje v médiích, si myslím, že by celé vedení FAČR mělo složit funkce. Měly by se vyvolat nové volby, které by zvolily jejich nástupce. Podle mého názoru by fotbalovou reformu měl už dělat někdo nový. Tvrzení pana předsedy Malíka, že o ničem nevěděl… To přece nemůže být pravda. Je to jen důkaz o tom, že by se měly konat nové volby.“ Pavel Kuka, herec Marek Taclík a Vladimír Šmicer v hledišti před derby Slavia - Sparta • Foto Dominik Bakeš (Sport)

Michal Krčmář, reprezentant v biatlonu „Na aktuální situaci v českém fotbale pohlížím ze dvou stran. V první řadě mám ten sport moc rád a je strašně smutné, že se mu to děje a musí tím procházet. Na druhou stranu už těch náznaků bylo v minulých letech hodně a můžu upřímně říct, že jsem necítil, že by fotbal mohl být všude čistý a regulérní. Z tohoto hlediska mě tak těší, že policie udělala tyto kroky. Ze své pozice si samozřejmě netroufnu říct, kdo by měl skončit a kdo pokračovat, ale tu kauzu sleduji, a poslední vystoupení pana Malíka mi nepřišlo špatné. Zaznělo tam od něj i dost sebereflexe. V tuto chvíli to cítím tak, že fotbal má jedinečnou příležitost začít čistou, transparentní cestu a byl bych moc rád, aby si to svými rozhodnutími nepokazil. Bylo by rovněž dobré, kdyby se do toho pustili i dřívější osobnosti nebo legendy českého fotbalu a dva nebo tři se do toho vedení prosadili a pomohli mu. Vím, že je třeba i teď řada lidí skeptických, že to bude dál víceméně stejné, ale já jsem spíš optimista a chci v tom vidět nový začátek.“ Michal Krčmář na trati závodu s hromadným startem v Oberhofu • Foto Petr Slavík/Český biatlon

David Prachař, herec a režisér „Vedení FAČR by mělo určitě rezignovat, je to gesto, které se ve slušných demokraciích v takových případech vždy dělá. U nás není časté, ale teď je naprosto nutné. Ve fotbale se to čas od času musí vyčistit, funkcionáři za deset let zkorodujou a některé věci jim přijdou už normální. Proto by měli své funkce nabídnout lidem, kteří by to začali dělat s minimálním předpokladem korupce. Pokud se nic nestane, budou si všichni oprávněně myslet, že se nic nezmění.“ Herec David Prachař se synem Jakubem a kolegou Ondřejem Pavelkou nedají na Slavii dopustit • Foto Repro: O2 TV Sport

David Ondříček, režisér „Jako fanoušek říkám ano, minimálně dokud se to nevyřeší. Osobně bych na místě šéfů FAČR rezignoval, ale pokud si připadají tak, že za současný stav nejsou odpovědní, ať to rozhodne někdo za ně. Každopádně pro fotbal je to nepříjemná, až hrozná situace.“ Režisér David Ondříček k natáčení filmu Zátopek v Brně

Jiří Strach, režisér a herec „Jelikož jde o vyšetřování kriminální činnosti, nerad bych se k tomu vyjadřoval, ctím presumpci neviny. Jediné, co k tomu řeknu, je, že to ubližuje celému fotbalovému národu, nám slušným fanouškům, kteří máme tento sport rádi. Kapříci a podobné věci nás pokaždé zklamávají.“ Pohřeb Jiřího Pechy: Jiří Strach • Foto David Kundrát

Miloš Pokorný, moderátor, zpěvák, bavič „Všechny lidi ve vedení FAČR osobně neznám, abych je mohl soudit. Nicméně z principu si myslím, že by se měly konat mimořádné volby. Vedení by se mělo celé kompletně vyměnit. Když jsem četl vyjádření pana Malíka, který říkal, že zvažoval rezignaci, ale pak si uvědomil, že by chtěl být u toho, až se bude fotbalové prostředí čistit, tak si myslím, že té možnosti ze své pozice za dobu svého působení moc nevyužil. Jinak by musel předložit jasný plán, co chce s fotbalem dělat a dovysvětlit, proč se dosud vůbec nic nedělo. Klika kolem pana Berbra je velmi silná. Bylo to vidět při volbách, kdy jakékoliv rozhodnutí bylo ohromně těžké přes ni prohlasovat. Zkrátka to chce novou krev, protože ty letité vazby tam zůstanou.“ Miloš Pokorný • Foto Pavel Mazáč (Sport)