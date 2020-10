Hašek přišel o hlavní argument. Odsun do béčka v pořádku, odvolání se řeší

Z přestupu Martina Haška ze Sparty do Maccabi Haifa sešlo • Barbora Reichová / Sport

Záložník Sparty Martin Hašek se nedostavil k odletu na soustředění letenského celku do Španělska • Barbora Reichová / Sport

Totální úspěch Sparty a drtivá porážka Martina Haška. I tak lze vnímat prvoinstanční verdikt rozhodčího senátu v kauze, kdy hráč v březnu klubu jednostranně vypověděl smlouvu a vrhl se do právnické války.

Rozhodci v rozhodnutí, které čítá dohromady 25 stran, dali Spartě za pravdu prakticky ve všem. Veškerou obhajobu hráčovy právní zástupkyně Markéty Vochoska Haindlové naopak smetli ze stolu. Výsledkem je odškodné ve výši 800 tisíc eur (20 milionů korun), které musí záložník pražskému klubu uhradit.

„Pro Spartu není důležitá částka, ale vyznění, že smlouvy se mají dodržovat,“ uvedl pro iSport.cz renomovaný advokát Bronislav Šerák, který ve sporu zastupoval klub.

Oběma stranám v pátek začala běžet lhůta 21 dní, během které se mohou odvolat. V případě Martina Haška se tak určitě stane. Sparta si vzala víkend na rozmyšlenou, další kroky chce důkladně zvážit. Původně totiž po hráči požadovala dva miliony eur (téměř 55 milionů korun).

„Příští týden se sejdu se zástupci klubu a budeme případné odvolání řešit,“ potvrdil Šerák. On a Sparta jsou ovšem prvoinstančními vítězi už nyní. Především proto, že jim bylo dáno za pravdu i v nejklíčovějším bodu celého sporu. Tedy v tom, za klub měl právo Haška v návaznosti na neplnění hráčské smlouvy přeřadit do B-týmu.

„Co se týče otázky, zda Navrhovatel (Sparta) byl povinen zařazovat Odpůrce (Martin Hašek) podle Smlouvy k tréninkům a zápasům pouze v rámci „A“ mužstva, rozhodčí senát dospěl k závěru, že nikoli. Ve smlouvě není žádná taková povinnost Navrhovatele uvedena. Naopak je z některých jejích ustanovení zřejmé, že působení Odpůrce u Navrhovatele nebylo omezeno pouze na „A“ mužstvo,“ stojí v rozhodnutí, které má server iSport.cz k dispozici.

V praxi to znamená, že tímto výkladem přišli Hašek s Haindlovou o hlavní munici, kterou chtěli ve sporu použít. Pro hráčovu stranu je to navíc velká komplikace i do budoucnosti. Haindlová totiž argumentovala judikaturou mezinárodního tribunálu CAS, kterou rozhodci odmítli s tím, že se od Haškova případu v mnoha bodech liší.

Pouze na jediné, byť hodně minoritní, frontě celého případu nebyla Sparta úspěšná. Podle rozhodčího senátu neměla právo udělit Haškovi pokutu ve výši sta procent měsíčního platu za to, že odmítl odcestovat na zimní soustředění do Španělska. Maximem bylo padesát procent, proto musí klub hráči polovinu částky, tedy 150 tisíc korun, vrátit.

Pokud Hašek k odvolání fakticky skutečně přistoupí, bude muset znovu sáhnout do peněženky. Návrat sporu ke sboru rozhodců s sebou totiž nese poplatek ve výši jednoho procenta vyměřené částky, v tomto případě tedy osm tisíc eur (zhruba 200 tisíc korun). Rozhodčí senát při odvolání by měl jiné obsazení a šest členů místo tří.

Pokud by ani po druhém verdiktu rozhodčího senátu nebyla některá ze stran spokojena, může se celý spor přesunout až ke zmíněné mezinárodní arbitráži CAS. Právě to je ostatně od začátku hlavní cíl Haškovy strany, byť prvoinstanční rozhodnutí rozhodčího senátu hráči příliš nadějné vyhlídky v tomto ohledu nedalo.

Zcela pominout nelze ani takzvané mediační plnění, tedy možnost obou stran, aby došlo k urovnání sporu smírnou cestou. Byť k dohodě rozhodci obě strany vyzvali, v tuhle chvíli je mnohem pravděpodobnější, že spor pojede dál.