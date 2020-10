Hovorka hledá pohodu a dělá hrubky. Expert: Potřebuje najít míru rizika

Byla to jedna z důležitých slávistických otázek pro novou sezonu. V jakém rozpoložení se po vážném zranění kolena vrátí stoper David Hovorka a dostane se zpět do excelentní formy, kterou vykazoval loni na podzim? Odpověď se pořád vyvíjí, každopádně v Izraeli proti Beer Ševě odehrál sedmadvacetiletý obránce nejslabší utkání na podzim.

Na první inkasované brance měl díl viny, když se nedohodl s brankářem Ondřejem Kolářem, třetí gól jde po jeho triviální ztrátě na půlce hřiště plně za ním. Trenér červenobílých Jindřich Trpišovský nechtěl po zápase na nikoho ukazovat. „U všech gólů to byly spíš individuální chyby než systémové,“ zobecnil problém, který český mistr proti dobře připravenému soupeři měl.

Hovorka se zranil přesně před rokem na konci října, novou sezonu absolvuje od úplného začátku, v základní sestavě byl už v prvním duelu v Českých Budějovicích. Většinou zápasy zvládá, dobře předskakuje soupeře, nachází zpět sílu v osobních soubojích, je důrazný, dává najevo emoce. Úplně v pohodě ale není. Velké chyby se už dopustil proti Pardubicím, kdy špatně zpracoval míč, a Emil Tischler pak proměnil samostatný nájezd na Koláře. Tehdy ho Trpišovský hájil. „David patří k našim nejlepším hráčům,“ podotkl kouč a odkázal na špatnou nabídku od spoluhráčů v daný moment.

Hrubky v Izraeli byly ale daleko vážnější a viditelnější. „Zatím se ukazuje, že v optimální formě úplně není. Je to i způsobem hry, jakým byl zvyklý hrát. Momentálně se asi ještě nedokáže trefit do toho, co si může dovolit. Potřebuje najít správnou míru rizika a bezpečnosti. Myslím, že situace, v nichž chyboval, by před zraněním zvládl,“ usoudil zkušený trenér a expert deníku Sport Vlastimil Palička.

Trpišovský zatím dělí zatížení mezi tři stopery – Hovorku, Ondřeje Kúdelu a Davida Zimu. Ladislav Takács moc příležitostí nedostává stejně jako Ondřej Karafiát, který se navíc čerstvě a nepříjemně zranil. Michal Frydrych pak odešel v polovině září do Wisly Krakov.

Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se hierarchie ve středu obrany měla měnit, navíc v systému se třemi stopery, který by teď mohl Trpišovský častěji využívat, by mohli Hovorka, Kúdela a Zima nastoupit všichni.

Hovorka zároveň bojuje o místo v reprezentaci. Během posledního srazu odehrál velmi dobře přátelské utkání na Kypru, a když po dvaceti minutách naskočil do duelu Ligy národů ve Skotsku, začala česká obrana působit jistěji.

Ve Slavii bude dál důležitým článkem, Trpišovský se o něj rád opírá. I v reprezentaci se mu rýsuje další šance. Chyby jako v Izraeli ale musí minimalizovat.