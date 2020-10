iSport podcast: Kdo může vést fotbal po Malíkovi a co Haškův trest?

Ani týden bez ligy se neobešel bez velkých zpráv pro český fotbal. Dál se vyvíjí situace okolo korupční aféry a je otázka i před úterním zasedáním Výkonného výboru FAČR, jestli se našla nová jména, která by mohla očistit český fotbal - a jestli má stávající vedení dál jeho podporu. Objevují se lidé, kteří by mohli vést FAČR po Martinu Malíkovi? Jak se přeskupuje vliv v českém fotbale a kdo by mohl nově řídit rozhodčí?

Neopomněli jsme ani verdikt Sboru rozhodců nad případem Martin Hašek vs. Sparta. Bývalému hráči Letenských vyměřil náhradu škody 22 milionů korun za porušení smlouvy. Je to férový verdikt a co se bude dít dál? Měl by hráč přehodnotit svůj přístup a mohl by být před mezinárodní arbitráží CAS v právu? Hraje roli jeho případ taky pro zájemce o hráčovy služby?

O tom všem a mnohém dalším spolu v živém vysílání iSport podcastu mluví redaktoři deníku Sport Jakub Konečný a Radek Špryňar. Moderuje Martin Vait.

Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty a ve všech podcastových aplikacích včetně Apple Podcasts nebo Spotify, jako i na YouTube kanále deníku Sport.

0:00 Otřásá se fotbalové prostředí? Může se Berbrova klika změnit, nebo musí pryč?

14:30 Kdo by mohl vést FAČR po Malíkovi – legenda, nebo úředník?

32:18 Kdo bude řídit rozhodčí? Kdo by byl ideální kandidát?

40:16 Byl trest 22 milionů pro Martina Haška přiměřený? Byla reakce jeho otce oprávněná?

54:33 Měl by Hašek přehodnotit přístup ke svému případu? Může otevřít cestu jiným hráčům?