Juliše nebavil fotbal: Šel jsem úplně do pr… Jakou roli hrál Stramaccioni?

Do letošní ligy vtrhl v ostrém tempu. Osmkrát se trefil na jaře za Olomouc, šestkrát na podzim za Spartu, potřeboval na to jenom 18 zápasů. Skvělé fotbalové období, že? Teď rozhodně, jenže Lukáš Juliš prožil i temné časy, boje s neviditelnými démony. Pro páteční Sport Magazín detailně popsal, co ho trápilo a jak se z těžkostí vyhrabával. „Když to mám říct upřímně a jak to cítím, Stramaccioni ze mě udělal debila. I to určitě sehrálo svou roli,“ vysvětluje v příloze pátečního deníku Sport, který pohodlně zakoupíte i online přes iKiosek.cz.

„Fotbal mě vůbec nebavil,“ přiznává 25letý útočník Sparty. „Vypadalo to, že jdu úplně do prdele. Ale úplně!“ vzpomíná v obsáhlé zpovědi pro Sport Magazín, v níž vůbec poprvé otevřeně promluvil o stavech, kterým čelil během letitých zdravotních trablů.

Vážné zranění kolena. Pak opakující se problémy s chodidlem, které odezněly až díky návštěvám specializované kliniky v Belgii. „A do toho stavy, kdy jsem vůbec nebyl schopný vstát z postele,“ popisuje upřímně Juliš.

Začátek trápení mládežnického reprezentanta se datoval od konce sezony 2016/17. „Byl jsem zraněný, do toho přišlo EURO jednadvacítek v Polsku. Jel jsem tam ne úplně zdravý, skoro vůbec jsem nehrál. Asi jen deset minut. Do toho přišel do Sparty trenér Stramaccioni. Můj pocit byl, že absolutně neví, kdo jsem. Ale absolutně! On si přitáhl své koně, já nedostal ani den volna. Skončili jsme na EURO a já jel druhý den na soustředění do Mariánských Lázní. Tam jsme jenom běhali kilometry, moje hlava byla úplně hotová. Pak jsem něco odehrál, ale po prvním kole s Bohemkou přišel konec. Byl jsem odstřelený do juniorky. A krátce poté jsem si udělal koleno. To pro mě byla hrozná rána. Dostal jsem se do stavu, že jsem ani nechtěl chodit na rehabilitace. Jsem splachovací, pořád vysmátej, ale tělo vnímá, že všechno není fajn. Když to mám říct upřímně a jak to cítím, Stramaccioni ze mě udělal debila. I to určitě sehrálo svou roli.“

