Šéf LFA Svoboda: Ať nám řeknou podmínky! Ale debata teď žádná není...

Ještě v minulém týdnu vypadalo všechno nadějně. Vedení Ligové fotbalové asociace (LFA) bylo v úzké komunikaci s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou a celým jeho resortem. Zdálo se, že by se FORTUNA:LIGA mohla počínaje nacházejícím víkendem opět rozjet, k tomu ovšem nedojde. To pochopitelně šéfa LFA Dušana Svobodu vůbec netěší. „Byl bych rád, kdyby nám někdo řekl, jaké by měly být podmínky, abychom mohli hrát. O nic jiného nám v tuto chvíli nejde,“ říká v rozhovoru pro deník Sport.

Jaká je aktuální situace, co se týče možného restartu FORTUNA:LIGY?

„My jsme za LFA 19. října zaslali ministerstvu zdravotnictví žádost, aby se profesionální soutěže mohly opět spustit. V pondělí 26. října jsme urgovali odpověď, zatím ji nemáme. Nezbylo nám proto nic jiného, než ve středu klubům oznámit, že o tomto víkendu se liga hrát nebude. Pevně věřím, že o tom dalším víkendu ta šance na znovuobnovení soutěží existuje.“

V uplynulých týdnech se zdálo, že komunikace se zástupci ministerstva funguje. Máte vysvětlení, proč nyní tak ochladla?

„Nevím, jestli vychladla. Komunikace v poslední době nebyla tak intenzivní, jako třeba na jaře, to říkám otevřeně, na druhou stranu si i v této době ministr Prymula udělal čas a osobně jsme se setkali, snažil jsem se mu věc vysvětlit. Chápu, že problémy, které dneska ministerstvo zdravotnictví řeší, jsou vyššího řádu, než byly na jaře. Fotbal není dnes prioritou téhle země, na druhou stranu si nemyslím, že výměna ministra na to má bezprostřední vliv. Možnost zareagovat je pořád, beru to tak, že ministerstvo je státní orgán, který standardně funguje bez ohledu na personální obsazení. Na jednu stranu složitou situaci chápu. Na tu druhou mi přijde, že jsme těch výzev a všeho kolem adresovali na ministerstvo zdravotnictví už tolik, že bych byl rád, kdyby nám někdo řekl, jaké by měly být podmínky, abychom mohli hrát, o nic jiného nám v tuto chvíli nejde.“

Zkrátka abyste měli jasno v tom, na čem jste.

„Přesně tak. Nebo ať nám jasně řeknou, že pakliže je země ve složité situaci, nechtějí dávat žádnou možnost těmto aktivitám. Že to má určitou symbolickou rovinu, aby si lidé uvědomili, že je situace vážná. Já bych to dokázal pochopit a akceptovat, ale ani tohle nám nikdo neřekl. Já pořád tvrdím, že pozastavení fotbalové ligy nemá žádný preventivní dopad z hlediska šíření nemoci COVID-19, to s tím nesouvisí, není to protiepidemické opatření.“

Co říkáte na opakující se argument, že plošná opatření musí platit pro všechny?

„S tím se taky obtížně smiřuju. Každé vládní opatření, které je v souvislosti s koronavirem vydáváno, je doprovázeno souborem dalších výjimek. Máme zákaz nočního vycházení, ale můžete jít vyvenčit psa, to je taky výjimka. Z mého pohledu to teď už není otázka peněz a finančních ztrát, teď už řešíme, kolik klubů to ještě zvládne a kolik už ne. Když si to člověk dá do kontextu jara, tak tehdy se profesionální liga nějak dohrála, ale nižší soutěže byly ukončeny. Nyní je podzim, liga se nehraje a nižší soutěže jsou opět ukončeny. Někdo by si měl uvědomit, že v nižších soutěžích nejsou jen hobby fotbalisté, kteří si jdou zahrát takzvaně pro žízeň. Probíhá tam sportovní příprava talentované mládeže. Pokud hráči, kterým je patnáct, šestnáct, sedmnáct, na rok vypadnou ze zápasové praxe, může se to na jejich sportovní kariéře projevit. Mrzí mě, že o tomto není možné vést ani nějakou debatu, aby bylo stanoveno, za jakých podmínek to možné je. Všichni jsme viděli fotky z farmářských trhů, reakce vlády byla taková, že řekla v pořádku, trhy se mohou konat dál, ale je podmínka, že na 400 metrech čtverečních může být maximálně dvacet lidí. Já nechápu, proč někdo neřekne: liga se může hrát, ale musíte splnit to, to, to. To mě vyloženě irituje.“

Nadále platí, že jste připravení splnit veškeré podmínky, které před vás budou postaveny?

„Do velké míry ano. Ať to ale nechají na nás. Když nám někdo řekne, že se musíme testovat třikrát denně, tak to bude podmínka, kterou už asi nebudeme schopni finančně splnit. Ale ať nám někdo řekne, za jakých podmínek můžeme hrát. A pak bude na nás, jestli jsme schopní je splnit. Ať už v první lize, druhé lize, třetí lize... Ale ta debata v tuto chvíli není věcná, prakticky není žádná.“

Jak nyní budete postupovat? Pokusíte se ministerstvo ještě víc urgovat?

„My samozřejmě víc aktivní být můžeme. Já si ale uvědomuji složitost situace, v jaké se země nachází, nejsem žádný popírač covidu. Nechci stát na ministerstvu každý den a dožadovat se nějakých schůzek, vyžadovat si pozornost. My jsme všechny materiály předložili, myslím, že nám na ministerstvu věcně i rozumí. Nechápu, proč není možné tu věc racionálně posunout dál.“

Potěšila vás středeční výzva kapitánů evropských zástupců, kteří zaslali otevřený dopis premiéru Babišovi?

„Samozřejmě, na jednu stranu mě to potěšilo. Jsem v pozici předsedy LFA, jsem volený zástupci klubů, dívám se na to z jejich pohledu. Teď už ale přidávám i pohled hráčů. Spoustu lidí má zkreslené představy o tom, kolik si profesionální hráči vydělávají peněz. Průměr v lize je úplně jinde, než si většina lidí myslí. Pro hráče je to živnost, kterou nemohou vykonávat. Je úplně tristní, když máme svolení jako profesionální soutěž trénovat, ale hráči nemají možnost se převlékat v šatnách. V běžných výrobních provozech nevím o tom, že by měl někdo zakázáno se na pracovišti převlékat. To jsou absurdity, která chápu jak vznikly, opatření se nastavovala rychle a plošně, ale nechápu, že se následně nemohla napravit.“

Můžete se alespoň opřít o avizovaný dotační program COVID-Sport?

„Nemůžeme, zatím neběží nijak. Máme konec října, uzavření na jaře proběhlo v březnu, doteď program není vypsán. To je samozřejmě další problém. Opakovaně jsme byli ujišťování, že je to je otázka horizontu jednotek dnů, kdy program vypsán bude. Ale zatím to tak není. Bohužel.“