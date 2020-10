Proč nyní Příhoda odmítl komisi rozhodčích a jak se může fotbal vyléčit

Je to paradox. Před dvěma lety končil Radek Příhoda kariéru sudího otrávený a zklamaný. Nelíbilo se mu, kam se fotbal pod vlivem Romana Berbra ubírá. Pár dnů po propuknutí obřího skandálu a rozmetání Chovancovy komise rozhodčích ale dostal nabídku stát se součástí provizorní komise. S díky odmítl. „Nakonec ve mně převládl pocit, že správný čas pro takový krok ještě neuzrál,“ vysvětluje. Respektovaný sudí také popisuje, jakou cestou by měl fotbal kráčet k uzdravení. A mluví i o tom, za jakých podmínek by angažmá v budoucnu přijal.

Říkáte, že čas pro vaše angažmá v komisi rozhodčích ještě neuzrál. Proč?

„Dívám se na věci v souvislostech a mám jasnou představu, jak by tu mohl rozhodcovský aparát fungovat. Jenže taková věc se musí připravit, chce to čas. Musíte pro ni najít a přesvědčit ty správné lidi, kterým věříte. A důvěru musíte pro takovou misi cítit i od klubů. Jen pak to má šanci na úspěch. Nyní se ale vše děje hekticky a tato tříčlenná komise také nejspíš bude mít časově velmi omezený mandát. Proto jsem s díky odmítl. Nicméně kdyby chtěla dočasná komise s něčím konkrétním poradit, pomoci, nebráním se tomu. A přestože jsem odmítl, za tu nabídku LFA děkuji.“

Z toho, co říkáte, tedy vyplývá, že pokud byste dostal nabídku složit klasickou komisi a dostal prostor pro naplnění vaší představy, ten post by vás zajímal. Sedí to?

„Ano, viděl bych to případně na delší dobu. Abych si mohl připravit koncepci, tu pak představit klubům i veřejnosti a naplňovat ji. Řada věcí nejde změnit ze dne na den. Takže pokud by v budoucnu to načasování bylo dobré a nabídku bych dostal, nebránil bych se takové zodpovědnosti.“

Co je to správné načasování?

„Tak předpokládám podle výstupů z posledního výkonného výboru, že tu bude na jaře volební valná hromada, kde si fotbal zvolí nové vedení. A doufám, že pak bude prostor i pro to přicházet s těmito novými vizemi. Protože nyní ve výkonném výboru podle mě stále sedí i někteří lidé, kteří tomuto moc nefandí…“

Mluvil jste o tom, že by pro vás bylo důležité být v komisi s lidmi, kterým věříte. Máte na mysli někoho konkrétního?

„Takhle z voleje mě napadají jména jako Roman Hrubeš, Emil Ubias, Václav Krondl nebo Antonín Kordula. Ale těch kandidátů může být daleko víc. A nejsou důležití jen lidé v komisi, ale potřeba je připravit i listiny rozhodčích a delegátů.“

Co dál považujete za důležité?

„Tak naprosto klíčové je to, aby ta komise byla absolutně nezávislá. To je základní podmínka, aby to mohlo fungovat a opět to rychle nesklouzlo někam, kde to být nemá. Víte, dostal jsem nyní hodně reakcí od fanoušků i klubových funkcionářů, kteří mi psali nebo říkali, že ve mě mají důvěru, ať do toho jdu. To potěší. Na druhou stranu ale vím, že nezklamat je případně mohu opravdu jen za podmínky, že bych měl šanci složit komisi nezávislých odborníků. A důležité je i to, aby byla komise v symbióze i s úsekem rozhodčích pod FAČR. Tady musí panovat naprostá souhra. Ne aby tam byli lidé, kteří řadu věcí vidí jinak.“

Myslíte si, že i profesionální kluby tu nyní chtějí opravdu nezávislou komisi? Nejsou už natolik zvyklé na jiné fungování?

„Rozumím, na co se ptáte, ale já jsem optimista. Jen to musí být opravdu nezávislá a sebevědomá komise, která má silný mandát i důvěru. Pokud to tak může fungovat ve Švédsku nebo Dánsku, proč by nemohlo u nás? A jinak víte, co má být cíl té komise?“

Dobře připravení rozhodčí, kteří vedou zápasy férově.

„Přesně tak. Ta komise tu nyní je vnímána jako nějaký středobod fotbalu. Ale tak to přece vůbec být nemá. To má fakticky být odborná a servisní organizace, která připravuje, školí, hodnotí a nasazuje sudí. A ideálně vůbec nemáte důvod se jí nějak víc zabývat. Takže až se tu o komisi nebude nikdo zajímat, bude fotbalu opravdu dobře a bude to známka, že má důvěru.“

Co vlastně říkáte na kauzu, která fotbal zasáhla?

„Pro důvěryhodnost fotbalu to je rána. Získat ji u normálních lidí zpět bude běh na dlouhou trať. Ale doufám, že se to podaří. Vlastně tomu jako rozený optimista i věřím.“

Vy jste nicméně končil kariéru sudího před dvěma roky a tehdy jste se moc netajil tím, že jste zklamaný z toho, kam fotbal směřuje. Byl jste tedy vůbec překvapený, když Romana Berbra a další zatkla policie?

„Překvapený jsem byl. Ale jinak máte pravdu, že jsem po odchodu komise vedené Michalem Listkiewiczem, kdy se podle mě podařilo nastartovat řadu správných procesů, byl z vývoje zklamaný. Ztrácel jsem motivaci i chuť pro ty lidi pracovat. Nelíbilo se mi, kam fotbal směřuje.“

Proč se vlastně v českém fotbale problémy kolem rozhodčích cyklicky vracejí? Vždyť to není poprvé, kdy se tu rozhořela taková aféra…

„Vždy to máte spojené s tou nezávislostí a zdravou vizí. To tady tomu často chybělo...“

Když se vás zeptám napřímo – nakolik to bylo způsobené osobou Romana Berbra?

„Tak on měl k rozhodčím vždycky blízko... I přesto mě ale podle toho, co se zatím o kauze napsalo, překvapilo, jak blízko k nim měl i jako druhý místopředseda asociace. To jsem nečekal, že to může být až takhle.“

Kdybyste se v budoucnu šéfem komise rozhodčích stal – nakolik je podle vás možné dál počítat se současnými rozhodčími, kteří jsou v řadě případů více či méně ušpinění?

„Je mi jasné, že lidi budou mít tendenci házet nyní všechny sudí do jednoho pytle. Ale tak to není. Všichni nejsou stejní. Jsou mezi nimi výborní rozhodčí stejně jako ti slabší. Je nereálné si myslet, že můžete lehce vyměnit 80 rozhodčích. To nejde a byla by to i hloupost. Částečná obměna je zdravá a musí přijít, ale především je potřeba s nimi pracovat. A když tu bude silná a nezávislá komisi, můžete vychovat i více opravdových rozhodcovských osobností.“

Proč je vlastně ve fotbale tolik rozhodčích, kteří se nechají k nekalostem zlákat?

„Nechci to takhle paušalizovat. Rozhodčí jsou podobní lidem v jakékoliv jiné profesi. Důležité a zcela zásadní je ale to prostředí kolem nich. Když bude zdravé, většina z nich se podle toho bude chovat. Když bude zkažené, část z nich to akceptuje. I proto je důležité, aby se ti lidé, kteří v posledních letech fotbal zklamaně opustili, zase vrátili. Fotbal potřebuje opravdové osobnosti.“

Michal Listkiewicz, jehož Roman Berbr nazval polským neštěstím, o vás ve Sportu prohlásil, že byste byl tím nejlepším mužem v čele rozhodčích. Četl jste to?

„Četl a potěšilo mě to, protože pan Listkiewicz byl respektovaný sudí i funkcionář. Vzpomínám na něj jako na otevřeného člověka, který se všemi rozhodčími jednal stejně vstřícně. Ať to byl matador, nebo nováček. Tohle se mi na něm moc líbilo. A k tomu, co o něm řekl pan Berbr, se snad ani nemá smysl vyjadřovat…“