Rána pro Spartu i reprezentaci! Hložka kvůli zranění čeká dlouhá pauza

Měl to být podzim, během kterého se Adam Hložek ukáže v plné parádě všem zahraničním zájemcům. Tenhle plán ale nyní dostává povážlivé trhliny. Zranění chodidla totiž může podle informací serveru iSport.cz vyřadit talentovaného útočníka z akce i na několik měsíců. Jisté v tuhle chvíli je, že nenastoupí do čtvrtečního duelu Evropské ligy na hřišti Celtiku, týkat se ho nebude ani následující reprezentační sraz. Co bude dál? To odhalí další lékařská vyšetření.