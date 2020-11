Poslanec proti spuštění fotbalu: s testy se podvádělo! Tvrdík se ohradil

Pokud vše půjde dle aktuálního plánu, už v pátek se FORTUNA:LIGA rozjede po více jak měsíční pauze zápasem Jablonce s Brnem. O víkendu se přidají další utkání, dojít by mělo například ke šlágru mezi Plzní a Spartou. Vše bez diváků, za přísných hygienických podmínek a s pravidelným testováním, které ligové týmy provádí od začátku ročníku před každým zápasem.

„Možná byste se, pane Andreji Babiši, měl jít podívat do pohřebních služeb. Dnes mi říkal majitel jedné z nich, že měl dnes 27 objednávek, což mají běžně za půl měsíce. A Vy v tomto nepořádku, kdy omezujete pohyb lidí, pustíte s Milanem Hniličkou (šéf Národní sportovní agentury) hraní profesionálních soutěží?“ napsal na Twitter Tomáš Zdechovský, eurposlanec za KDU-ČSL.

Pod jeho příspěvkem naskákaly desítky komentářů. Zdechovský argumentoval tím, že koronavirová nákaza v Česku v současné době vrcholí a otázka spuštění profesionálního sportu by měla přijít na řadu až někdy za sedm, deset dnů, kdy vysoká čísla nakažených snad opadnou.

Proti tomu se ale ohradily spousty lidí. Nejpádnějším argumentem je pravidelné testování sportovců, které vede k minimálnímu riziku šíření nákazy. Rovněž jde i o ekonomický faktor, kdy je profesionálním sportovcům znemožněné vykonávat jejich zaměstnání, některým z nich i následně kvalitně reprezentovat své kluby a potažmo Česko na evropské scéně, kde fotbalové soutěže (byť bez diváků a v přísném režimu) běží.

Zdechovský v jedné ze svých reakcí napsal, že fotbalisté mohou při testování podvádět. „Vy věříte testování lidí v českém fotbale? Podle toho, co vím, tak místo hráče šel na test někdo jiný,“ uvedl, aniž by přišel s konkrétním obviněním.

„Pane poslanče, dnes jsem byl na 22. testu, zítra jdu na 23. (UEFA) test. Jestli chcete, můžeme je všechny projít. Většinu platil klub, část hygiena a část UEFA. Většina se jich odehrává v ranních hodinách, abychom podvečer mohli trénovat. Nevím, čemu nevěříte. Neužívame si to,“ zareagoval šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

„Pane Tvrdíku, já mám za sebou také desítky testů a v tomto Vám naprosto věřím. Můj apel směřoval k tomu, abychom při prvním snížení nárůstu čísel nepropadali euforii. Teď pandemie vrcholí. Nemám z této situace radost. Přeji si, abyste mohli začít brzo zase hrát," odpověděl Zdechovský.

Hájení českých fotbalistů se na sociální síti ujal Jakub Podaný. Jsem velmi překvapený, s jakým přesvědčením máte tento názor. Pokud mohu vlastní zkušenost, tak já jsem těch testů za dobu covidu podstoupil asi 15. Není to nic příjemného, ale teď už je to rutina. Jakmile má někdo příznaky, tak je okamžitě izolovaný od týmu. Prosím nepoštvávejte společnost proti fotbalu. Vaše domněnky jsou totiž mylné, Tomáši. Takhle funguje celá první a druhá liga,“ napsal jablonecký obránce.

„Zpochybnit testování v profi fotbale je bez nějakého důkazu v této těžké době celkem silné tvrzení. Hlavně tedy z Vaší pozice. Zároveň vím, že Covid není běžná chřipka, sám jsem si tím prošel,“ dodal 33letý hráč.

Prohlášení vysoce postaveného politického činovníka mrzelo i Dušana Svobodu. „Nevím, jestli se tomu zasmát, nebo jestli mě to má urazit,“ odpověděl na úterní tiskové konferenci. „Nevím, na co je pan poslanec zvyklý ze svého života, jak opatření obcházet. Ale kdo jde ve fotbale do zápasu, musí se prokázat negativním testem, to kontrolují techničtí delegáti před každým zápasem. Pana poslance bych rád pozval, kdyby to šlo, na nějaký fotbal a jsem připravený mu to ukázat v praxi,“ vyzval šéf Ligové fotbalové asociace.

