Fotbalová liga již o víkendu? Plzeň má vyzvat Spartu, zápasy do Vánoc

Poté, co vláda povolila restart profesionálních soutěží, vedení té fotbalové na nic nečeká. Na ligovém výboru se dohodlo na tom, že se FORTUNA:LIGA znovu rozjede již o tomto víkendu. A to zápasy 7. kola. Pokud bude lize udělena potřebná výjimka, dojde tedy například na střet Plzně se Spartou či Slavie s Mladou Boleslaví. Podle informací iSport.cz by se mělo hrát až do Vánoc, konkrétně do 23. prosince.

Čekají je přísná hygienická opatření spojená nejen s četným testováním na COVID-19. Fotbalová liga se ale s největší pravděpodobností o víkendu znovu rozjede. Chybí už jen vše formálně doladit. Vedení soutěže ve středu zašle vládě žádost o výjimku, po jejímž udělení už nebude restartu nic bránit.

Začít se má tam, kde se skončilo, tedy 7. kolem, které bylo jako první kvůli pandemii odloženo. Znamená to, že o víkendu dojde na souboje: Plzeň – Sparta, Slavia – Mladá Boleslav, Příbram – Baník, Jablonec – Brno, Pardubice – Opava, Slovácko – Olomouc, Teplice – Liberec, Karviná – Bohemians a České Budějovice – Zlín. Přesný program zápasů bude ligou ještě upřesněn.

Podle informací iSport.cz se nyní pracuje s variantou, že by se nejvyšší fotbalová soutěž hrála až do 23. prosince, namísto původního 19. prosince. To však bude muset ještě schválit per rollam Ligové grémium.

V principu by se hrálo každý víkend a navrch by přibyla dvě vložená kola. Na první by došlo v úterý 15. a středu 16. prosince, na druhé pak v úterý 22. a ve středu 23. prosince. Dva dříve odložené zápasy (Slovácko – Příbram, České Budějovice - Bohemians) by se dohrávaly v jednom z termínů, které jsou po reprezentační pauze určeny pro evropské poháry.

Jarní část sezony by měla odstartovat 16. ledna.