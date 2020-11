Straka před šlágrem Plzně se Spartou: Guľa? Může to být jeho pohřeb

Vedl Spartu i Plzeň, takže se na jejich nedělní vzájemný souboj moc těší. František Straka předpokládá, že trenér Viktorie Adrian Guľa využil dlouhé pauzy k tomu, aby svůj tým znovu vyladil na vítěznou notu. „Jestli si to správně vyhodnotil, určitě ví, kam má sáhnout. Jestli ne, bude to jeho pohřeb,“ věští trenér druholigového Třince v rozhovoru pro iSport Premium.

Souhlasíte s tím, že pod větším tlakem jde do zápasu Plzeň? „Ano. Poslední zápasy Plzně rozhodně nebyly dobré, ukazuje to tabulka i fakt, že budou na podzim bez pohárů. Určitě je pro Plzeň teď liga priorita a bude jí podřizovat absolutně všechno. Ale jsem rád, že máme po dlouhé době na čele tabulky zase někoho jiného než Slavii nebo Plzeň, navíc je to moje Spartička. Doufám, že tam zůstane, proto jsem zvědavý, jak její zápas s Plzní dopadne.“

Překvapilo vás, že Adrian Guľa ustál vyřazení z Evropy? To se historicky trenérům v Plzni nepromíjelo.

„Abych pravdu řekl, nějak jsem to očekával. Nemyslel jsem si, že by měl po evropském dizástru odejít. Dá se říct, že na rozdíl od jiných trenérů dostal druhou šanci, už jen z toho důvodu, že je ze Slovenska a Plzeň o něj hodně stála.“

Myslíte, že trenér v přestávce pracoval na zjednodušení a zefektivnění herního stylu?

„To nevím, ale Plzeň nehrála dobře. Hrála upachtěnej fotbal, na který se nedalo koukat, tomu odpovídaly i výsledky v Evropě. Když do Plzně přišel, dal týmu nový impuls, ale nic z toho najednou nebylo vidět. Potřebuje se vrátit ke způsobu hry, kterým se Plzeň prezentovala, tedy ochota, běhavost, kreativita, síla na balonu, výborná psychická odolnost všech hráčů. Až teď se ukáže, jak na tom ten mančaft opravdu je. Jestli si to Guľa správně vyhodnotil, určitě ví, kam má sáhnout. Jestli ne, bude to jeho pohřeb.“

Zlepšit se musí každopádně defenziva, která v šesti ligových zápasech dosud neudržela ani jedno čisté konto.

„I to na něco ukazuje. Defenziva byla ozdobou Plzně, přes ni nic nejelo. Překvapuje mě, že opory začaly dělat individuální chyby. Není to jen věc trenéra, ale i samotných hráčů.“

Právě. Čím si vysvětlujete takový výkonnostní propad Jakuba Brabce?

„Vlítnul do naší ligy a hrál výborně, přesně to, co bych si od stopera představoval. Nekompromisně, výborně anticipoval situace, měl dobrou rozehrávku, prostě jistota se vším všudy. Co se teď s Kubou stalo, to mi hlava nebere, protože to byl jeho pravý opak. Nejistota, špatná rozehrávka, po psychické stránce úplně mimo. Takže doufám, že se vrátí, kde byl, poněvadž je to stoper podle mého gusta s parametry, které jsem míval já. (směje se) Dokáže do toho šlápnout, výborný ve hře hlavou, bylo na něj obrovské spolehnutí. To všechno bohužel momentálně postrádám.“