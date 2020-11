Hoftych nevěřil, že Liberec vyhraje: Rondič je paličák, Knobloch rarita

Když viděl, co má k dispozici a kam jeho družina jede v rámci restartu FORTUNA:LIGY, do zpěvu Pavlu Hoftychovi zrovna nebylo. Jenže liberecký Slovan prokletí Stínadel zlomil. Poprvé po čtyřech zápasech v Teplicích zvítězil. A to dokonce i v kombinované sestavě s hráči z béčka. „Nebudu dělat machra. Nečekal jsem, že bychom tu s tímto týmem mohli vyhrát,“ usmíval se liberecký kouč po nedělní výhře 2:1.

Panuje euforie?

„Smekám před klukama, protože po návratu z Německa nám vypadli další hráči, museli jsme se posílit o hráče z béčka. Sestava byla opravdu lepená. Na druhou stranu v Hoffenheimu jsme si vyzkoušeli nové rozestavení 3-5-2, které jsme uplatnili i proti Teplicím a ukázalo se jako úspěšné.“

Překvapila vás hodně výhra, když jste viděl, v jakém složení na Teplice půjdete?

„Říkali jsme hráčům, že se Liberci na Stínadlech historicky nedařilo. Snažil se tu hrát spíš fotbal na krásu a Teplice byly naopak bojovné mužstvo, které dosáhlo úspěchu. Tentokrát jsme si to prohodili. Chtěli jsme být my tím týmem, který půjde víc za vítězstvím. Na druhou stranu jsme neměli moc síly na presink, chtěli být zataženější a čekat na brejky a standardky.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16. Trubač Hosté: 14. Kačaraba, 24. Pešek Sestavy Domácí: Grigar – Černý, Heidenreich, Mareček (46. Knapík), V. Vukadinović – Žitný (65. J. Mareš), Kučera (C), Trubač (65. Vondrášek), Fortelný – Moulis, Jakub Řezníček. Hosté: Knobloch – Kačaraba (C), Jugas, Pourzitidis – Pešek, Michal, Nešický (90. Černický), Hromada, Kosek – Matoušek (90+4. M. Dvořák), Rondić. Náhradníci Domácí: Jukl, Ljevaković, Mareš, Knapík, Němeček, Vondrášek, Radosta Hosté: Černický, Gembický, Pešl, Dvořák, Kytka, Juzvak, Kazda Karty Domácí: Jakub Řezníček, Knapík, Vondrášek (č) Hosté: Pešek, Hromada, Pešek, Nešický Rozhodčí Pechanec – Hrabovský, Ratajová Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice

Jak vám bylo při skládání sestavy?

„Doba už je taková. Hůř jsem se cítil před odjezdem do Německa, kde kromě hráčů vypadli i moji kolegové. Jsme na tam na úplně jinou palebnou sílu. Teplice mají také slušný kádr, ale nejsou Hoffenheim.“

Vítěznou trefu obstaral Jakub Pešek, ale zároveň se nechal vyloučit po dvou drsnějších faulech. Budete mu něco vyčítat?

„Nebudu. My jsme rádi, že se vůbec dal do zápasového režimu. V tréninku byl asi tři dny. Měl COVID, pak nějaké nachlazení. Pár dní si poležel. Chtěli jsme ho už střídat, ale nestihli jsme to. Holt nám to vrátí něčím dobrým do kabiny a bude nám chybět proti Jablonci. Nedá se nic dělat.“

V posledních třech zápasech se protočili i tři brankáři. Co říct k výkonu Milana Knoblocha, který soutěžní duel chytal naposledy ve finále MOL Cupu?

„Je to taková rarita. Milan začal trénovat asi před čtyřmi dny. Navíc nám vypadl i trenér brankařů Mára Čech. Ale Milan navázal na měsíc starý výkon z přáteláku proti Dukle, kde byl výborný. Proti Teplicím byl ústřední postavou. Měl dva, tři dobré zákroky, chytil penaltu a pobral i nebezpečné centry.“

Důležitou postavou byl i Imad Rondič, který toho na hrotu hodně oběhal, připravil i vítězný gól. Dostává se do formy?

„Imad je velmi dobrý běžec i hlavičkář. Když k nám přišel v zimě, na soustředění v Turecku vypadal hodně dobře. Během jara ale šel dolů. Nevím, jestli mu někdo něco radí, ale přišlo mi, že začal hrát víc na sebe. Jsem si jistý, že by na jaře na podobnou branku Peškovi nenahrál. Je to holt paličák. Vysvětlit mu něco není otázka hodin, ale dní. Nicméně když na sobě bude dál tvrdě pracovat, může se ještě zlepšovat.“

Teplice - Liberec: Rondič našel volného Peška, ten se nemýlil, 1:2

Tímto směrem šla i vaše výtka, kterou jste k němu měl na konci prvního poločasu?

„Ano, má skvělé momenty, ale Teplice často volily hru na malou domů. A nebyl to zrovna jistá kombinace. Kdyby jim to Imad narušil, jde takřka sám na brankáře. Vytknul jsem mu, že vůbec nepředvídal a nechal teplické obránce tohle dělat.“