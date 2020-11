Ve šlágru věří experti Spartě, v Plzni prý budou padat góly

Nejvyšší fotbalová soutěž se po koronavirové pauze konečně rozjíždí a na programu má v neděli večer šlágr mezi Plzní a Spartou. Západočeši, kteří už jsou venku z pohárové Evropy, hrají doma a budou chtít prvním týmem, který Letenské připraví o body. Po výhře ve Skotsku nad Celtikem v Evropské lize 4:1 jsou ale pro experty i fanoušky favoritem sparťané. „A to i navzdory kurzu 3,30:1. Na Spartu sází sedmdesát procent tipérů,“ prozrazuje Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance.

Plzeň ztrácí na vedoucí Spartu šest bodů a výhra by ji vrátila do hry o titul, navíc nemá důvod šetřit síly, pokud chce příští rok do Evropských pohárů. „Výhru fotbalové Viktorce prorokuje s kurzem 2,20:1 v současné době jen okolo dvaceti procent sázkařů a remíze přiřadili bookmakeři Chance kurz 3,53:1,“ dodává mluvčí Chance.

Hodně populární je u tipérů sázka na počet gólů. „Podle bookies je takřka tutovkou, že padnou nejméně dvě branky (1,27:1), na to, že se střelci budou radovat nejméně třikrát je pak kurz 1,81:1,“ naznačuje Světlíková, že by měly být k vidění slušné brankové hody.