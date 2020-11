Ostrák o výchově v Kölnu: Drzý jsem byl. Němci do mě dostali sebevědomí

V létě ho znali fajnšmekři na mládežnický fotbal a zapálení jedinci. Dnes si jej české top kluby píší na seznam případných posil. Tomáš Ostrák, jenž hostuje z 1. FC Köln v Karviné, vlétl do FORTUNA:LIGY jako uragán. Jeho živelnost a šikovné nohy jsou návykové. „Vždycky jsem byl drzejší. Hodně mi v tomhle dalo i působení v Německu, kde jsem mohl svoje vlastnosti rozvíjet,“ říká dvacetiletý záložník, jenž při premiéře v reprezentaci do 21 let má pomoct Lvíčatům k cestě na EURO.

Karvinský trenér Jarábek před měsícem vtipkoval, že vás asi doporučí do slovenské reprezentace, protože v té české ještě nejste. Tak jste se dočkal, že?

„Tohle jsem bral s velkou nadsázkou. Byl to od něho vtip. (směje se). Teoreticky by však šlo, protože táta se narodil na Slovensku, ale nebojte se, chci reprezentovat Českou republiku.

Nakonec jste přišel do jednadvacítky na nejdůležitější zápas ve skupině. Vnímáte tlak na tým?

„Měli jsme analýzu Řeků a čeká nás velmi nepříjemný soupeř. Nebude to s nimi snadné, takže tlak tu určitě nějaký je, ale já si ho vůbec nepřipouštím. Pokud se dostanu na hřiště, chci odevzdat maximum a klukům pomoct.

Měl jste nějaké informace o týmu?

„Znám se s Michalem Kohútem, Davidem Heidenreichem či Davidem Zimou. Nepřišel jsem úplně do neznámého prostředí. Navíc jsem sledoval výsledky týmu a věděl, jak na tom přibližně je. Samozřejmě jsem fandil, aby se Česko dostalo na EURO.“

Táhlo vás to z ciziny domů?

„Jsem rád, že jsem se vrátil. Hodně jsme to s tátou a mým agentem probírali, zda je to dobrý krok. Abych pravdu řekl, moc jsem nevěděl, co od toho mohu očekávat, protože v Česku jsem působil pouze v mládežnických výběrech. Ale nyní už mám srovnání například s rakouskou ligou a myslím si, že jsou si ty soutěže herní úrovní velmi podobné. Návrat domů hodnotím pozitivně.“

Otec pracuje pro Baník. Proč tedy zrovna Karviná a ne Ostrava?

„Působí tam jako skaut pro mládež. Na složení prvního týmu nemá vůbec vliv. Takže to nebylo vůbec téma. Karviná se ozvala z Česka jako jediná a její zájem byl velice konkrétní, tudíž nebylo co řešit. Měl jsem možnost jít ještě do Švýcarska či zůstat v Rakousku, ale cítil jsem velkou důvěru od lidí v Karviné, takže to pro mě byla jasná volba.“

Zůstat v Rakousku vás nelákalo?

„Tamní kluby, když hrají s mladými hráči, dostávají od svazu finanční prémie. Jenže musí to být domácí hráč. Zahraniční kluci to mají těžší, což se vlastně týkalo i mě. Když jsem hrál, tak pro ně jsem byl vlastně nevýhodný, protože ze mě nic neměli. Nicméně si myslím, že i na to málo, co jsem v Hartbergu odehrál, jsem měl dobré zápasy. Vstřelil jsem gól, připsal si dvě asistence. Nehodnotím to zle.“

Výkonem například proti Spartě jste na sebe v Česku hodně upozornil. Co kdyby se ozval klub tuzemské špičky. Lákalo by vás to?

Souhlasím, že to byl můj zlomový výkon, kdy se lidé o mě začali více zajímat. Proti Spartě jsem vytvořil dvě gólové situace a z osobního hlediska jsem rád, že se mi takhle velký zápas podařil. Co se týká setrvání ve FORTUNA:LIZE, asi by záleželo na dané situaci, a kdo by se ozval. Myslím si, že postupná cesta také není špatná volba. Nyní si to osahávám v Karviné, a kdyby přišel ještě lepší český klub, mohla by to být zajímavá varianta. Asi bych se tomu nebránil.

Takových hráčů, kteří se prezentují rychlostí, dobrým vedením míče a driblinkem české top kluby doma moc nenajdou. To vám hodně nahrává, ne?

„Přesně tak. Tohle je můj styl, kterým se snažím na hřišti prezentovat. Vždycky jsem byl trochu drzejší. Není to vždy snadné, ale jakmile mám prostor, chci svoje přednosti využívat a pomáhat tím i spoluhráčům, respektive celému týmu. Hodně mi v tomhle ohledu dalo i působení v Německu, kde v týmu Kölnu do 17 let jsem mohl svoje vlastnosti rozvíjet.“

Stále platí vaše tvrzení, že jednou chcete hrát bundesligu?

„Smlouvu mám s Kölnem ještě na dva roky, takže uvidíme, jak se moje situace vyvrbí. Nicméně můj cíl zůstává pořád stejný – dostat se do bundesligy. Ale to je momentálně vedlejší. Chci se soustředit pouze na Karvinou.“

A Köln se o vás zajímá?

„Párkrát jsem mluvil se sportovním ředitelem. Říkal mi, jak je fajn, že pravidelně hraju a daří se mi. Musím v tom pokračovat a třeba to bude už v létě zajímavé tím, že bych mohl dostat šanci.“

Nebáli se v Německu, že jdete hostovat zrovna do Česka?

„Vůbec. Požadavky klubu byly, abych šel hrát nejvyšší soutěž a aby to byla alespoň trochu kvalitní liga. Nechtěli, abych skončil v nějaké podprůměrné soutěži na druhém konci Evropy. S Českem neměli vůbec žádný problém. Hodně jsem si přál vrátit se do rodného kraje, kde jsem vyrostl, takže všechno vyšlo na jedničku.“

V Kölnu je zatím složité se prosadit?

„V áčku mám dva kamarády z mládeže, kteří stabilně nastupují. Levý bek a levý záložník. Ale neměli to vůbec snadné. Začínali v béčku, chodili na tréninky s áčkem a trvalo jim poměrně dlouho, než se prosadili. Hodně jim pomohla změna trenéra. Nový kouč chtěl dát do týmu mladou krev, takže měli štěstí, že dostali šanci. Myslím si, že i takové okolnosti, zda máte štěstí na trenéra a jeho důvěru, hrají obrovskou roli v tom, zda se tam prosadíte.“

Ale v lize se jim moc nedaří. Sledujete jejich výsledky?

„Situace optimální není. Nicméně tým je tam opravdu dobrý. Myslím si, že se ještě zvednou a o sestup hrát nebudou.“

Asi byste se nechtěl vracet do druhé bundesligy, že?

„To je zatím hodně předčasné. Já se momentálně soustředím na Karvinou a chci být úspěšný s ní. Co bude v Německu, se uvidí příští léto, až si s vedením sedneme a řekneme si, zda je to už na první tým, nebo si budu hledat další hostování.“

Co znamená uspět s Karvinou?

„Abych tu zaznamenal nějaký osobní herní rozvoj. A když se k tomu bude dařit ještě i týmu, bude to naprosto ideální.“

Rozvoj například ve střílení branek a sbírání asistencí?

„Teď jste to trefil. Máte pravdu, že v posledních letech jsem nebyl až tolik produktivní. Snažím se to nějakým způsobem strhnout, abych to změnil a byl tímhle i přínosný v Karviné.“

Je na to nějaký fígl?

„Fígl mě zrovna moc nenapadá. Musíte si prostě věřit, být zarputilý a na hřišti jít za tím gólem. Hodně je to i samotné praxi. Měl byste se často věnovat střelbě. Ať už na tréninku či v samotném zápase. A nabrat sebevědomí, že ten gól umíte dát.“

Zrovna sebevědomí mi u vás na hřišti ale nechybí.

„To mám z Kölnu. Protože přesně tohle Němci od hráčů vyžadují. Chtějí, abyste působil sebejistě a chtěl ukázat, že jste ten nejlepší. Myslím si, že to do mě docela dostali. Stačí se podívat, jak hrají v bundeslize Jadon Sancho či Erling Haaland z Dortmundu. Ti mají sebevědomí obrovské. I proto patří k evropské špičce.“