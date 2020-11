Saňák o Haškovi: Ve Spartě mu nikdo neškodil. Být jeho táta, řeknu mu…

O kauze Sparty a záložníka Martina Haška toho bylo napsáno již mnoho. Případ aktuálně míří do druhého kola. Obě strany se totiž odvolaly proti prvoinstančnímu verdiktu rozhodčího senátu. Tedy že Hašek má Spartě zaplatit odškodné ve výši 800 tisíc eur (22 milionů korun).

V rozhovoru pro deník Sport se k tahanici vyjádřil Jiří Saňák, který coby asistent působil ve Spartě v době vzniku sváru. „Celá kauza mi přijde zbytečná a od Martina natruc. Jako když vezmete dítěti hračku,“ pronesl 42letý trenér.

Podzim 2019 ve Spartě byl podle Saňáka Haškův vůbec nejlepší. „Osmdesát dva procent minutáže. Nikdo mu neškodil. Neviděl jsem, že by trpěl. Za našeho působení se nedělo proti Hašanovi vůbec nic,“ podotkl Saňák.

Jak by se kouč zachoval, pokud by byl záložníkovým otcem? Názor na to má jasný. „Řekl bych mu: Hele, prober se. Jsi ve Spartě, v nejlepším českém klubu. Máš na rok a půl smlouvu, ne na dvacet let. Nikdo tě tady netyranizuje. Máš za sebou výborný půlrok. Makej, a když přijde nabídka, klub ti určitě nebude bránit v odchodu. Přinejhorším máš za rok a půl prachů jako kráva. A pokud se ti tam nelíbí, běž makat do Škodovky. Ani doktor nechodí vždycky do práce s radostí,“ řekl Saňák.

