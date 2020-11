Saňák o cizincích ve Spartě: Kanga nás stál mnoho sil. Je jako mistr, ale...

Nepovedená štace ve Spartě podle něj přišla v nepravý čas. Jiří Saňák, který na Letné působil do února jako asistent kouče Václava Jílka, promluvil o zahraničních hráčích, kteří pod ním v klubu působili. Zejména pak o záložníkovi Guéloru Kangovi. „Stálo to s ním mnoho sil z hlediska komunikace,“ zavzpomínal Saňák v rozhovoru pro deník Sport.

Sparťanskou anabázi plnou zážitků, zkušeností, ale i stresu přebil novým angažmá ve Slovácku. Po osmi měsících na Letné, kde skončil v únoru, se vrhl v červnu do práce s rezervou celku z Uherského Hradiště. Pro deník Sport se ale trenér Jiří Saňák vrátil do minulosti a odkryl, jaké to bylo pracovat s cizinci ve Spartě.

A že to byla pořádná šichta. Například brankář Florin Nita mluvil pouze rumunsky, a co teprve extravagantní Guélor Kanga, který byl téměř pořád středem pozornosti. „Fungoval dobře, ale stálo to mnoho sil z hlediska komunikace. Anglicky pořádně neuměl, česky se za dva roky skoro nic nenaučil. Tím dává hráč najevo, že tady ani být nechce. Kdyby Tomáš Souček neuměl anglicky, jsem zvědavý, co by dělal ve West Hamu. Vykopli by ho,“ podotkl Saňák.

Kanga dle trenérových slov celkově působil jako mistr světa, sebevědomý, svérázně oblékaný. Když ale došlo na lámání chleba, byl jiný. „Pak za vámi přijde a máte pocit, že chce pohladit. Jako miminko,“ konstatoval 42letý trenér.

Gabonský středopolař společně s útočníkem Benjaminem Tettehem měli prý dokonce problém s tím zaplatit v klubu tradiční zápisné. „Pokladník David Bičík říkal: Trenére, to je strašný…Přitom Vindheim, Karlsson nebo i Kaya normálně zaplatili,“ prozradil Saňák.

Jaký byl Kanga v kabině a uvažovali trenéři, že s ním prodlouží kontrakt? Proč se nepovedlo dostat více z Tetteha a z jakého důvodu bude mít podle Saňáka David Moberg Karlsson v české lize, i přes větší herní vytíženost pod koučem Václavem Kotalem, problém?