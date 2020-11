Páník o Plzni: Po výkonu se Spartou už se nepodceňuje. Condeho má zpátky

Na Spartě ve čtvrtém kole přišel jen shodou okolností s týmem o bodový zisk. V neděli povede Bohumil Páník svůj Zlín proti dalšímu tuzemskému obrovi. Do Baťova města dorazí po imponujícím triumfu nad Spartou plzeňská Viktoria. Opět z ní jde strach. „Jsme tu proto, abychom na domácím hřišti dokázali, že jsme taky dobří,“ vzkazuje odhodlaně trenér Páník, jemuž se po nákaze virem COVID-19 vrátil do kádru důležitý záložník Cheick Conde.

Zapůsobila na vás Plzeň, jak skolila Spartu?

„Obrovsky. Předvedla moc zajímavý výkon. Byl to od ní takový skok. Respektujeme její velkou sílu. Ale jsme tu proto, abychom na domácím hřišti dokázali, že jsme taky dobří.“

Dá se na základě tohoto výkonu říct, že je Viktoria pořád minimálně na úrovni Sparty a Slavie a ne ta třetí vzadu?

„Přesně tak. Plzeň se podceňovala a teď už to tak v žádném případě není. Ta dvě mužstva musí být ve střehu. Sparta dostala v lize první ránu na obličej. Přímý zásah. Celé se to zase srovnalo. Plzeň má nevyzpytatelného útočníka (Ondráška), kterého podržel trenér v klubu i v reprezentaci. Tu přezdívku (Kobra) má právem. Dovede uštknout v pravý moment.“

Vadí vám, že jste kvůli reprezentační pauze zase vypadli z tempa?

„Je to taková alchymie. V Českých Budějovicích se nám do toho hůře najíždělo, ale ve druhé půli jsme to vytempovali. Je dobře, že jsme ten zápas odehráli. V pátek jsme si zahráli mezi sebou modelové utkání. Udělali jsme dva mančafty. Namixovali jsme to, aby to bylo vyrovnané. Jeden hrál „plzeňsky“, druhý jako my. Věřím, že by to mohlo fungovat. Plzeň má výhodu, že má některé hráče rozehrané z reprezentace. Na druhou stranu zase můžou být unavení. Pohledy na to jsou různé.“

Naposledy chyběl v sestavě kvůli covidu záložník Cheick Conde. Je v pořádku?

„Už je zpátky. A podle prvních tréninků, co absolvoval, to na něm není vidět. Zatím to je tak, že jsou nakažení většinou dva hráči. Obcházelo to spíš kolem nás. Ale nikdy nevíte, kde nemoc potkáte a jak je proti ní organismus postavený. Já odolávám, Katka (fyzioterapeutka Kateřina David) mi zatím ráno ani nenaměřila zvýšenou teplotu. Musíme být obezřetní, respektovat tu nemoc. Ale nemůžeme být poseroutkové. Sportujeme, podporujeme imunitu.“

Ve třech vítězných utkáních jste si hodně pomohli střídáním. To nebude náhoda, že?

„Máme víc hráčů, kteří se perou o posty v sestavě. Ti, co tam přijdou, nám většinou pomůžou. V Budějovicích naskočil Marek Hlinka místo Condeho a odehrál výborné utkání. To mě obrovsky potěšilo. Jeho přístup v tréninku je vynikající. I když nehrál, pořád pracoval. Poctivost se pak hráči vrátí. Musím ho pochválit. Do druhé půle naskočil Dramé, který dal gól a mužstvu pomohl. Tak to má být. Nikdo nesmí být uražený. Musí čekat na svou šanci a pak na hřišti odvést to, proč tady s námi je.“

Nováček Youba Dramé, který přišel v létě z Ústí nad Labem, už dal tři góly. Jaký je jeho potenciál?

„Je zajímavý, někdy hraje hodně individuálně. Musí si najít nějakou krajní mez. Ale nechceme ho zas potlačovat. Viděli jsme to i v nároďáku proti Slovensku. Na pravou stranu přišel na druhý poločas nový hráč (Václav Černý). Nebyl top, ale byl zajímavý. Měl několik ztrát, které by možná někdo jiný neudělal. Ale zkoušel to a nakonec nahrál na gól, který potvrdil výsledek. To jsou ty převahové věci. Dramé hraje podobným způsobem hry.“

Jaký je lidsky?

„Rychle se učí, spoustu věcí chápe. Dobře rozumí česky, což je jeho obrovská výhoda. Pochytá všechno. Navíc má výbornou povahu, charakterově je vynikající kluk.“