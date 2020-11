Kobra jako Áda Větvička. Ondrášek lezl v Plzni pro balon do studené řeky

Radost Zdeňka Ondráška a Aleše Čermáka poté, co první jmenovaný proměnil penaltu proti Sönderjyske • Pavel Mazáč / Sport

Zdeněk Ondrášek šel pro zakopnutý balon do studené řeky • fcviktoria.cz

Zdeněk Ondrášek se vrhnul do studené řeky pro zakopnutý míč • koláž iSport.cz

Tak vypadá návrat do všedních dnů. Zatímco včera ještě Zdeněk Ondrášek slavil s reprezentací vítězství nad Slovenskem (2:0), k němuž přispěl jedním gólem, dnes musel po tréninku Viktorie Plzeň do studené Mže, aby zachránil zakopnutý balon.

Je to živel, jehož angažování z amerického Dallasu se Plzni zatím náramně vyplácí. V lize už Zdeněk Ondrášek vstřelil tři góly a přidanou hodnotou je i jeho temperament a vítězná mentalita, která tým Viktorie oživila.

Ondrášek přitom není žádná primadona, což předvedl i po čtvrtečním z tréninku. Když z areálu v Luční ulici mířil zpět do zázemí Doosan Areny, všiml si, že zrovna někdo z jeho spoluhráčů překopl branku tak nešikovně, až míč skončil ve Mži. Neváhal – a do studené řeky okamžitě vlezl. Do vody při tom zajel až po kolena a z výrazu jeho tváře je znát, že zažil už příjemnější věci.

Celou záchranou akci pohotově zdokumentoval klubový fotograf a Viktoria snímky na svých sociálních sítích doprovodila popiskem: „Hrdinský čin Zdeňka Ondráška během dnešního tréninku.“

Ostatně Áda Větvička, zdravotník Slavoje Houslice, který musel tuto činnost vykonávat v seriálu Okresní přebor pravidelně, by mohl vyprávět.