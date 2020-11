SÁZKAŘSKÉ TIPY: Začíná přituhovat, Horváth s Hejkalem v ohrožení

O víkendu nás čeká 8. kolo FORTUNA:LIGY a dostáváme se do fáze sezony, kdy začíná přituhovat. A to zvlášť pro kouče. Své místo mají nahnuté trenéři Příbrami a Teplic, tedy Pavel Horváth a Stanislav Hejkal. Nečekají je přitom snadné zápasy, jedou do Brna a na Bohemians. Redaktoři deníku Sport Jan Vacek a Martin Vait v novém díle Sázkařských tipů vsázejí spíš na to, že tři body zůstanou u domácích. Na jaké další zápasy se vyplatí vsadit? Podívejte se na pravidelný pořad iSport TV!