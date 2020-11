Šilhavý: Karl? Skřípal jsem zubama. Pelta se ptal, proč nemá titul

Do Liberce přišel Jaroslav Šilhavý v roce 2011 z Českých Budějovic – a dokázal zde víc, než třeba Jindřich Trpišovský. Hned v první sezoně přivedl Slovan k senzačnímu titulu, později s ním postoupil do jarní vyřazovací části Evropské ligy.

Netají však, že spolupráce s nekompromisním majitelem Ludvíkem Karlem byla složitá.

„Je přísný a náročný, to můžou potvrdit i další trenéři a hráči, kteří Libercem prošli. Když přijel pan Karl na stadion, stáli všichni v pozoru, měl obrovskej respekt. Jsem rád, že jsem to absolvoval, i když kolikrát jsem byl naštvaný a skřípal jsem zubama. Tím, že je tak náročný, jsou všichni kolem pozornější, důslednější, to mi taky hodně dalo. Dodneška na něj rád vzpomínám,“ říká.

Vzájemný vztah nenarušilo ani to, že Šilhavý přešel v roce 2014 se svým realizačním týmem z Liberce přímo do Jablonce. Uražený Karl přitom reagoval rázně, Šilhavého okamžitě vyrazil.

„Nepřekvapilo mě to,“ tvrdí trenér národního týmu. „Jablonec a Liberec jsou obrovští rivalové. Scházelo asi pět kol do konce soutěže, v Liberci mi končila smlouva a klub nevěděl, zda bude mít peníze na posily. Bylo to v rovině uvidíme. Ptali se mě, jestli se mnou někdo jedná, popravdě jsem řekl, že ano. Akorát nejdřív jsem ještě neřekl kdo. Když jsem to pak v Liberci oznámil, pan Karl reagoval rezolutně, okamžitě. Na hodinu!“

Zatímco Karl je spořivý a obrátí každou korunu, jablonecký boss Miroslav Pelta je mnohem velkorysejší. To Šilhavého lákalo.

„Miroslav Pelta přišel s tím, že postaví mužstvo, nakoupí hráče, byl do toho úplně zažraný, jak ho známe. Chtěl hrát v lize nahoře, dostat se do pohárů. Nadšení z něj sršelo, tak jsme na to s Jirkou Chytrým a Milanem Veselým kývli. Co slíbil, to docela plnil. Možná si představoval, že budeme hrát ještě výš, byli jsme v uvozovkách jen třetí. (směje se) A v Evropské lize jsme smolně vypadli s Ajaxem poté, co jsme překvapivě přešli přes Kodaň,“ rekapituluje jablonecké angažmá.

Jablonec přitom navzdory velkým investicím na rozdíl od Liberce nikdy nezískal titul, zatímco Slovanu se to v mnohem skromnějších podmínkách povedlo už třikrát. Jak je to možné?

„Takhle se Míra Pelta taky často ptá,“ reaguje s úsměvem Šilhavý. „Maká, jezdí, fotbal miluje. Netvrdím, že pan Karl nemá fotbal rád, ale má taky svou firmu, o kterou se stará. Ale Míra žije fotbalem od rána do večera. Sám nevím, čím to je. Asi lidmi a rodinou atmosférou v Liberci, navíc je to v regionu velké město. Lidi v Liberci jsou s klubem spojení, mají fotbal rádi. V Jablonci, ač pro to Míra Pelta dělá hodně a přivádí posily, lidi jsou rozdělení, nevím. Atmosféra a nastavení hrají taky určitou roli.“