Kayamba si v Africe splnil sen. Snad se vrátí, vtipkoval parťák z Plzně

V osmadvaceti letech se dočkal pocty, ve kterou možná ani nedoufal. Joel Kayamba odehrál první utkání za národní tým Demokratické republiky Kongo. Plzeňský záložník se do své vlasti vrátil po dlouhé době, 17. listopadu odehrál premiérových jedenáct minut v utkání proti Angole, přispěl k výhře 1:0.

Kayamba má za sebou unikátní příběh. Fotbal se naučil v ulicích na kraji Kinshasy, hlavního města Konga ve středu Afriky. Neprošel žádnými mládežnickými akademii, nehrál organizovaně. Přesto kopal do míče s láskou a rozvíjel svůj talent.

Velmi brzy odešel ze země a jako mnoho afrických fotbalistů zkoušel štěstí v Evropě. Po letech peripetíí našel štěstí až v Česku. Prošel si opravdu složitými zkouškami, jednu chvíli se živil jako šatnář na diskotéce. Fotbalově rozkvetl v Opavě, kde si vykopal angažmá v Plzni, jednom ze tří největších českých klubů.

Teď se mimořádně technicky nadaný záložník dočkal další velké mety. Poprvé ho povolali do reprezentace, na uplynulém srazu se zúčastnil dvou zápasů Konga proti Angole. Kayamba nastoupil v odvetě venku, odehrál závěrečných jedenáct minut.

Příspěvek sdílený Ngandu (@kayambaofficiel5)

„Joel Kayamba si splnil svůj sen a zahrál si za DR Kongo, byli jsme za něj moc rádi, protože se vrátil na nějakou dobu do země, ze které pochází, byl se známými lidmi a užil si to. Určitě mu to pomůže, až se vrátí,“ pověděl na klubových stránkách Viktorie spoluhráč z útoku Jean-David Beauguel. „Tedy snad se vrátí,“ doplnil s úsměvem.

Radost z výkonů plzeňský reprezentantů měl i trenér Adrian Guľa. „Kayi nastoupil poprvé za svůj národ, sledoval jsem konfrontaci našich hráčů v zápase v Plzni proti Slovensku. Je super, že ke kvalitnímu týmovému výkonu pomohli i svým individuálním a pomohli k postupu do elitní kategorie v Lize národů. Buchič byl zase důležitou součástí reprezentace U21 při postupu na Euro, takže vydařený sraz,“ pochvaloval si slovenský kouč.

Plzeň čeká v neděli duel ve Zlíně, kde chce navázat na úspěšný souboj se Spartou (3:1). „Po výhře nad naším konkurentem v boji o titul máme sebevědomí. Chceme to zopakovat, očekávám tedy vítězství a samozřejmě i dobrý zápas. Chceme podat kvalitní výkon, k tomu musíme dodržet pokyny od trenéra,“ přál si Beauguel.

