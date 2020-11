VIDEO: Bohemians - Teplice 2:0. "Klokani" slaví, Pulkrab proměnil penaltu

Hosté nastoupili do zápasu v brance s Němečkem, který si připsal premiérový ligový start. Nahradil zraněnou jedničku Grigara. Jako první zahrozili v šesté minutě Tepličtí, Řezníčkův lob z 35 metrů však minul branku Bohemians.

Naopak ve 13. minutě „Klokani“ z první vážnější šance udeřili. Hůlkova přihrávka propadla za obranu Teplic na Hronka, který se z hranice pokutového území trefil podél vybíhajícího Němečka. Domácí hráč při akci šlápl gólmanovi na lýtko, brankář Teplic však po ošetření zápas dochytal.

Ve 20. minutě mohli Tepličtí odpovědět. Juklovu hlavičku po centru Fortelného zastavil Le Giang na brankové čáře. O osm minut později utekl po levé straně teplický Černý, našel v pokutovém území Řezníčka a jeho hlavička těsně minula bránu Bohemians.

Po půlhodině hry mohli domácí zvýšit. Po faulu Kučery dostal výhodu Vaníček, napřáhl z 20 metrů a jen těsně přestřelil Němečkovu bránu. V závěru poločasu sklepl Řezníček míč Juklovi, který však v dobré pozici branku přestřelil.

Hned v úvodu druhé půle „Klokani“ zvýšili. Vacek poslal do pokutového území centr, na nějž nedoskočil Hůlka, protože jej loktem do obličeje trefil Řezníček. K penaltě se postavil Pulkrab a střelou do protipohybu nedal Němečkovi šanci. Domácí útočník, který je v Bohemians na roční hostování ze Sparty, se trefil poprvé v ligové sezoně.

V 51. minutě mohli Bohemians jít do třígólového vedení. Vacek našel za obranou opět volného Hronka, který se stejně jako při gólové střele pokusil obstřelit vyběhnuvšího Němečka, spolu s ním však těsně minul levou tyč. Mezi 67. a 71. minutou mohl dvakrát zvýšit Vaníček, který střílel v obou případech z hranice pokutového území, vždy ale mířil nad.

V 77. minutě se pak domácí radovali potřetí, když odražený míč poslal do sítě střídající Necid. Rozhodčí však gól neuznali po předchozím Hronkově ofsajdu.

Góly Domácí: 13. Hronek, 49. Pulkrab Hosté: Sestavy Domácí: P. Le Giang – Hůlka, Bederka, Jindřišek (C) – Hronek (87. Köstl), Květ (87. Keita), Ljovin, Vacek, Schumacher (90+1. Novák) – Pulkrab (66. Necid), Vaníček (87. Vondra). Hosté: Němeček – Černý, Shejbal, Mareček – V. Vukadinović (68. Moulis), Kučera (87. Ljevaković), Trubač, Fortelný (68. Žitný), Jukl – J. Mareš (C), Jakub Řezníček. Náhradníci Domácí: Bačkovský, Keita, Novák, Osmančík, Vondra, Köstl, Necid Hosté: Plachý, Hošek, Šup, Ljevaković, Žitný, Moulis Karty Hosté: Kučera, V. Vukadinović, Jakub Řezníček, Žitný Rozhodčí Berka – Vlček, Poživil Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice

Klíčové momenty utkání:

Bohemians - Teplice: Kučera vybojoval míč pro Trubače, jeho střelu lapil Le Giang

Bohemians - Teplice: Necid zakončil do sítě po Hronkově střele! Asistent ale mával ofsajd

Bohemians - Teplice: Moulis našel Jukla na zadní tyči, ten míč neusměrnil na bránu

Bohemians - Teplice: Vaníček se otočil s míčem a měl prostor, pálil nad bránu

Bohemians - Teplice: Hronkova střela ze střední vzdálenosti minula bránu

Bohemians - Teplice: Hronek zahodil absolutní tutovku! Sám před brankářem střílel vedle

Bohemians - Teplice: Pokutový kop proměnil Pulkrab, 2:0!

Bohemians - Teplice: Řezníček si v souboji s Hůlkou pomohl loktem, penalta!

Bohemians - Teplice: Juklova pohotová střela těsně minula bránu

Bohemians - Teplice: Hezký protiútok domácích, Schumacher ale na průnikovku nedosáhl

Bohemians - Teplice: Květovu pumelici tečovali hosté těsně vedle brány

Bohemians - Teplice: Vaníčkovi nabíhal Jindřišek, ale nakonec střílel sám

Bohemians - Teplice: Černý našel Řezníčka, ten hlavičkoval těsně vedle!

Bohemians - Teplice: Mareš skvěle nasadil housle Hůlkovi, pálil však nad bránu

Bohemians - Teplice: Jukl nebezpečně hlavičkoval, Le Giang byl ale rychle na zemi